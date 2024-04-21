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Российские дроны ведут разведку позиций ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.04.2024
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13:29 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/bespilotniki-1941335723.html
Российские дроны ведут разведку позиций ВСУ на Запорожском направлении
Российские дроны ведут разведку позиций ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.04.2024
Российские дроны ведут разведку позиций ВСУ на Запорожском направлении
Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме проводят разведку позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении,... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:29
2024-04-21T13:29
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме проводят разведку позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России. "Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" ведут постоянную разведку позиций ВСУ в Запорожской области. Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки "Днепр" работают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником. При этом квадрокоптер запускается на значительном удалении от местоположения оператора. Это делается для того, чтобы не дать противнику обнаружить позицию оператора и нанести по ней удар, так как они являются для врага приоритетной целью", - говорится в сообщении ведомства Уточняется, что операторы FPV-дронов осуществляют разведку позиций ВСУ 24 часа в сутки, засекая месторасположение техники, огневых средств и личного состава противника с использованием мини-камер и тепловизоров. "Можно наблюдать передвижение техники, выходы стволов, работу артиллерии. В плане контрбатарейной борьбы на данный момент лучше, наверное, нет. То есть, это постоянный мониторинг фронта данного направления, участка. Постоянно работаем", - рассказал оператор FPV-дрона Савелий, слова которого привели в министерстве. Другой оператор дрона Иван, которого также процитировали в МО РФ, рассказал, что подразделения БПЛА разведки также часто используют различные дрон-детекторы. Это делается для того, чтобы понимать, есть ли в зоне работы беспилотники противника. "Когда мы постоянно в работе, то мы как бы заняты, он нам сигнализирует, что есть БПЛА противника. Мы смотрим сразу, что это за БПЛА. Это просто, как индикатор. Дальше мы берем, условно говоря, мы его называем мастерок, анализатор такой, и им сканируем, то есть, на какой частоте работает. И мы можем предполагать, что это, допустим, либо FPV летит, либо это Mavic работает. Ну и, соответственно, принимаем меры", - отметил он.
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские дроны ведут разведку позиций ВСУ на Запорожском направлении

МО: операторы БПЛА группировки "Днепр" круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме проводят разведку позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" ведут постоянную разведку позиций ВСУ в Запорожской области. Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки "Днепр" работают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником. При этом квадрокоптер запускается на значительном удалении от местоположения оператора. Это делается для того, чтобы не дать противнику обнаружить позицию оператора и нанести по ней удар, так как они являются для врага приоритетной целью", - говорится в сообщении ведомства
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Уточняется, что операторы FPV-дронов осуществляют разведку позиций ВСУ 24 часа в сутки, засекая месторасположение техники, огневых средств и личного состава противника с использованием мини-камер и тепловизоров.
"Можно наблюдать передвижение техники, выходы стволов, работу артиллерии. В плане контрбатарейной борьбы на данный момент лучше, наверное, нет. То есть, это постоянный мониторинг фронта данного направления, участка. Постоянно работаем", - рассказал оператор FPV-дрона Савелий, слова которого привели в министерстве.
Другой оператор дрона Иван, которого также процитировали в МО РФ, рассказал, что подразделения БПЛА разведки также часто используют различные дрон-детекторы. Это делается для того, чтобы понимать, есть ли в зоне работы беспилотники противника.
"Когда мы постоянно в работе, то мы как бы заняты, он нам сигнализирует, что есть БПЛА противника. Мы смотрим сразу, что это за БПЛА. Это просто, как индикатор. Дальше мы берем, условно говоря, мы его называем мастерок, анализатор такой, и им сканируем, то есть, на какой частоте работает. И мы можем предполагать, что это, допустим, либо FPV летит, либо это Mavic работает. Ну и, соответственно, принимаем меры", - отметил он.
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