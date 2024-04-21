https://ria.ru/20240421/bespilotniki-1941289028.html

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 21.04.2024

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T00:46

2024-04-21T00:46

2024-04-21T00:51

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

навлинский район

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.Ранее об уничтожении БПЛА над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области сообщал губернатор Александр Богомаз."Двадцатого апреля около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240420/gladkov-1941241177.html

брянская область

россия

навлинский район

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брянская область, россия, александр богомаз, навлинский район