https://ria.ru/20240421/bespilotniki-1941289028.html
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 21.04.2024
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T00:46
2024-04-21T00:46
2024-04-21T00:51
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
навлинский район
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.Ранее об уничтожении БПЛА над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области сообщал губернатор Александр Богомаз."Двадцатого апреля около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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брянская область, россия, александр богомаз, навлинский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Навлинский район
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Минобороны: ПВО сбила над Брянской областью два БПЛА ВСУ