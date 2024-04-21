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"Хезболла" заявила, что сбила израильский БПЛА над Ливаном - РИА Новости, 22.04.2024
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23:36 21.04.2024 (обновлено: 00:00 22.04.2024)
https://ria.ru/20240421/bespilotnik-1941400134.html
"Хезболла" заявила, что сбила израильский БПЛА над Ливаном
"Хезболла" заявила, что сбила израильский БПЛА над Ливаном - РИА Новости, 22.04.2024
"Хезболла" заявила, что сбила израильский БПЛА над Ливаном
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили беспилотник ВВС Израиля в районе Айшия на юге Ливана, сообщается в опубликованном в среду заявлении движения. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-21T23:36
2024-04-22T00:00
в мире
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
израиль
оон
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БЕЙРУТ, 21 апр - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили беспилотник ВВС Израиля в районе Айшия на юге Ливана, сообщается в опубликованном в среду заявлении движения."Бойцы исламского сопротивления в 10:50 (совпадает с мск) вечера воскресенья сбили вражеский беспилотник над районом Айшия на юге Ливана", - написано в заявлении в Telegram-канале движения.Согласно коммюнике, сбитый израильский БЛА из класса Эрмес 450 (Hermes 450) - многоцелевой израильский беспилотник.Израильские разведывательные беспилотники и боевая авиация практически ежедневно нарушают воздушное пространство Ливана на протяжении последних нескольких лет. Ливанские власти уже неоднократно обращались в СБ ООН с требованием оказать давление на Израиль с целью прекращения посягательств на суверенитет соседнего государства, что в свою очередь является прямым нарушением резолюции 1701 СБ ООН.С октября прошлого года после эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и израильской армией ЦАХАЛ начал также интенсивно использовать боевые БЛА для атаки по жилым домам и машинам на юге Ливана и в пригороде Бейрута. В результате подобных действий жертвами становились, как мирные граждане, так и командиры боевого крыла движения "Хезболлах".
https://ria.ru/20231207/izrail-1914466097.html
https://ria.ru/20240421/konflikt-1915630213.html
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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, израиль, оон
В мире, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан, Израиль, ООН
"Хезболла" заявила, что сбила израильский БПЛА над Ливаном

"Хезболла" заявила, что сбила израильский БПЛА над Южным Ливаном

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела в Ливане
Дым от израильского обстрела в Ливане - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 21 апр - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили беспилотник ВВС Израиля в районе Айшия на юге Ливана, сообщается в опубликованном в среду заявлении движения.
"Бойцы исламского сопротивления в 10:50 (совпадает с мск) вечера воскресенья сбили вражеский беспилотник над районом Айшия на юге Ливана", - написано в заявлении в Telegram-канале движения.
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Согласно коммюнике, сбитый израильский БЛА из класса Эрмес 450 (Hermes 450) - многоцелевой израильский беспилотник.
Израильские разведывательные беспилотники и боевая авиация практически ежедневно нарушают воздушное пространство Ливана на протяжении последних нескольких лет. Ливанские власти уже неоднократно обращались в СБ ООН с требованием оказать давление на Израиль с целью прекращения посягательств на суверенитет соседнего государства, что в свою очередь является прямым нарушением резолюции 1701 СБ ООН.
С октября прошлого года после эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и израильской армией ЦАХАЛ начал также интенсивно использовать боевые БЛА для атаки по жилым домам и машинам на юге Ливана и в пригороде Бейрута. В результате подобных действий жертвами становились, как мирные граждане, так и командиры боевого крыла движения "Хезболлах".
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В миреХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиванИзраильООН
 
 
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