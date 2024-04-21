https://ria.ru/20240421/bespilotnik-1941400134.html

"Хезболла" заявила, что сбила израильский БПЛА над Ливаном

"Хезболла" заявила, что сбила израильский БПЛА над Ливаном - РИА Новости, 22.04.2024

"Хезболла" заявила, что сбила израильский БПЛА над Ливаном

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили беспилотник ВВС Израиля в районе Айшия на юге Ливана, сообщается в опубликованном в среду заявлении движения. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-21T23:36

2024-04-21T23:36

2024-04-22T00:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 21 апр - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили беспилотник ВВС Израиля в районе Айшия на юге Ливана, сообщается в опубликованном в среду заявлении движения."Бойцы исламского сопротивления в 10:50 (совпадает с мск) вечера воскресенья сбили вражеский беспилотник над районом Айшия на юге Ливана", - написано в заявлении в Telegram-канале движения.Согласно коммюнике, сбитый израильский БЛА из класса Эрмес 450 (Hermes 450) - многоцелевой израильский беспилотник.Израильские разведывательные беспилотники и боевая авиация практически ежедневно нарушают воздушное пространство Ливана на протяжении последних нескольких лет. Ливанские власти уже неоднократно обращались в СБ ООН с требованием оказать давление на Израиль с целью прекращения посягательств на суверенитет соседнего государства, что в свою очередь является прямым нарушением резолюции 1701 СБ ООН.С октября прошлого года после эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и израильской армией ЦАХАЛ начал также интенсивно использовать боевые БЛА для атаки по жилым домам и машинам на юге Ливана и в пригороде Бейрута. В результате подобных действий жертвами становились, как мирные граждане, так и командиры боевого крыла движения "Хезболлах".

https://ria.ru/20231207/izrail-1914466097.html

https://ria.ru/20240421/konflikt-1915630213.html

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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, израиль, оон