"Хезболла" заявила, что сбила израильский БПЛА над Ливаном
"Хезболла" заявила, что сбила израильский БПЛА над Южным Ливаном
© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела в Ливане
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела в Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 21 апр - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сбили беспилотник ВВС Израиля в районе Айшия на юге Ливана, сообщается в опубликованном в среду заявлении движения.
"Бойцы исламского сопротивления в 10:50 (совпадает с мск) вечера воскресенья сбили вражеский беспилотник над районом Айшия на юге Ливана", - написано в заявлении в Telegram-канале движения.
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Согласно коммюнике, сбитый израильский БЛА из класса Эрмес 450 (Hermes 450) - многоцелевой израильский беспилотник.
Израильские разведывательные беспилотники и боевая авиация практически ежедневно нарушают воздушное пространство Ливана на протяжении последних нескольких лет. Ливанские власти уже неоднократно обращались в СБ ООН с требованием оказать давление на Израиль с целью прекращения посягательств на суверенитет соседнего государства, что в свою очередь является прямым нарушением резолюции 1701 СБ ООН.
С октября прошлого года после эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и израильской армией ЦАХАЛ начал также интенсивно использовать боевые БЛА для атаки по жилым домам и машинам на юге Ливана и в пригороде Бейрута. В результате подобных действий жертвами становились, как мирные граждане, так и командиры боевого крыла движения "Хезболлах".