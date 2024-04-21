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Зеленский грубо обратился к союзникам, пишут СМИ
Зеленский грубо обратился к союзникам, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2024
Зеленский грубо обратился к союзникам, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский грубо обратился к союзникам из-за отсутствия аналогичной помощи как Израилю, пишет Asia Times. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T20:19
2024-04-21T20:19
2024-04-21T20:52
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский грубо обратился к союзникам из-за отсутствия аналогичной помощи как Израилю, пишет Asia Times."Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные открыто пожаловался на то, что его страна получает гораздо меньше военной поддержки от западных союзников, <…> чем Израиль. <…> Тон Зеленского казался грубым, учитывая миллиарды военной и гуманитарной помощи, уже влитые Западом на Украину", — говорится в материале.Отмечается, что его недовольство показательно прозвучало в мрачный для Украины момент. Большие надежды, возлагавшиеся на прошлогоднее контрнаступление против российских войск, потерпели крах, пояснил автор статьи."Разница в реакции на желания Украины и Израиля не должна удивлять. Израиль заключил соглашение о безопасности с США и установил тесные отношения с большей частью Европы, которые насчитывают десятилетия", — резюмируется в публикации.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941380858.html
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Зеленский грубо обратился к союзникам, пишут СМИ
AT: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за отсутствия помощи как Израилю