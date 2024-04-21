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В Тбилиси прошла акция против закона об иноагентах - РИА Новости, 21.04.2024
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21:50 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941392673.html
В Тбилиси прошла акция против закона об иноагентах
В Тбилиси прошла акция против закона об иноагентах - РИА Новости, 21.04.2024
В Тбилиси прошла акция против закона об иноагентах
В Тбилиси молодежные организации провели шествие по центральным улицам, выступая против закона об иноагентах, это седьмой день непрерывных протестов в столице,... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T21:50
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в мире
тбилиси
брюссель
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 21 апр - РИА Новости. В Тбилиси молодежные организации провели шествие по центральным улицам, выступая против закона об иноагентах, это седьмой день непрерывных протестов в столице, передает корреспондент РИА Новости. Сначала группа людей собралась на проспекте Руставели перед зданием парламента. Позже они прошлись по центральным улицам города. В основном среди протестующих - молодежь. Бригады патрульной полиции следят за порядком. Центральный проспект и некоторые прилегающие улицы перекрыты для автомобильного движения. Акции протеста начались в Тбилиси после того, как правящая партия "Грузинская мечта" инфицировала в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Законодательный орган уже принял его в первом чтении. Это подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В Брюсселе Тбилиси, в частности, намекнули, что с такими законами страну вряд ли возьмут в ЕС, а в Тбилиси проходят систематичные митинги с требованием отозвать законопроект.
https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html
https://ria.ru/20240421/gretsiya-1941385778.html
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60
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Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах
Протесты против закона об иноагентах проходят в Тбилиси уже седьмой день. Центральный проспект Руставели и некоторые прилегающие улицы перекрыты для автомобильного движения. Полиция следит за порядком, среди протестующих в основном молодежь.
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в мире, тбилиси, брюссель, евросоюз, парламентские выборы в грузии
В мире, Тбилиси, Брюссель, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии
В Тбилиси прошла акция против закона об иноагентах

В Тбилиси молодежные организации провели шествие против закона об иноагентах

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 21 апр - РИА Новости. В Тбилиси молодежные организации провели шествие по центральным улицам, выступая против закона об иноагентах, это седьмой день непрерывных протестов в столице, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала группа людей собралась на проспекте Руставели перед зданием парламента. Позже они прошлись по центральным улицам города. В основном среди протестующих - молодежь.
Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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20 апреля, 14:01
Бригады патрульной полиции следят за порядком. Центральный проспект и некоторые прилегающие улицы перекрыты для автомобильного движения.
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как правящая партия "Грузинская мечта" инфицировала в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Законодательный орган уже принял его в первом чтении. Это подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В Брюсселе Тбилиси, в частности, намекнули, что с такими законами страну вряд ли возьмут в ЕС, а в Тбилиси проходят систематичные митинги с требованием отозвать законопроект.
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