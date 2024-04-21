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Умерла актриса из "Гарри Поттера" Саманта Дэвис - РИА Новости, 21.04.2024
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19:16 21.04.2024 (обновлено: 22:16 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/aktrisa-1941379602.html
Умерла актриса из "Гарри Поттера" Саманта Дэвис
Умерла актриса из "Гарри Поттера" Саманта Дэвис - РИА Новости, 21.04.2024
Умерла актриса из "Гарри Поттера" Саманта Дэвис
Британская актриса Саманта Дэвис, сыгравшая гоблина банка "Гринготтс" в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2" умерла в возрасте 53 лет, об этом сообщил... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T19:16
2024-04-21T22:16
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Британская актриса Саманта Дэвис, сыгравшая гоблина банка "Гринготтс" в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2" умерла в возрасте 53 лет, об этом сообщил ее муж актер Уорик Дэвис в заявлении, опубликованном на сайте киностудии Lucasfilm."Моя жена и вторая половинка, лучший друг. Преданная мать, мой любимый человек. Ушел из жизни мой самый доверенный человек и ярый сторонник всего, что я делал в своей карьере", — написал он.Как сообщается, актриса умерла еще 24 марта, но информация появилась только на этой неделе. О причинах смерти Дэвис не сказано, но на сайте кинокомпании отмечается, что в последние годы у актрисы, рост которой составлял 124 сантиметра, ухудшилась подвижность.Известно, что Саманта Дэвис основала благотворительную организацию Little People UK, помогающую людям с карликовостью и их семьям. Помимо роли во франшизе "Гарри Поттер", актриса также запомнилась зрителями по фильмам "Городские ангелы" и "Лепрекон 2".
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в мире, гарри поттер, lucasfilm, великобритания
В мире, Гарри Поттер, Lucasfilm, Великобритания
Умерла актриса из "Гарри Поттера" Саманта Дэвис

Актриса из "Гарри Поттера" Саманта Дэвис умерла в возрасте 53 лет

© AP Photo / Marta OvodБританская актриса Саманта Дэвис с мужем Уориком
Британская актриса Саманта Дэвис с мужем Уориком - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Marta Ovod
Британская актриса Саманта Дэвис с мужем Уориком. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Британская актриса Саманта Дэвис, сыгравшая гоблина банка "Гринготтс" в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2" умерла в возрасте 53 лет, об этом сообщил ее муж актер Уорик Дэвис в заявлении, опубликованном на сайте киностудии Lucasfilm.
«
"Моя жена и вторая половинка, лучший друг. Преданная мать, мой любимый человек. Ушел из жизни мой самый доверенный человек и ярый сторонник всего, что я делал в своей карьере", — написал он.
Как сообщается, актриса умерла еще 24 марта, но информация появилась только на этой неделе. О причинах смерти Дэвис не сказано, но на сайте кинокомпании отмечается, что в последние годы у актрисы, рост которой составлял 124 сантиметра, ухудшилась подвижность.
Известно, что Саманта Дэвис основала благотворительную организацию Little People UK, помогающую людям с карликовостью и их семьям. Помимо роли во франшизе "Гарри Поттер", актриса также запомнилась зрителями по фильмам "Городские ангелы" и "Лепрекон 2".
 
В миреГарри ПоттерLucasfilmВеликобритания
 
 
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