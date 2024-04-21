https://ria.ru/20240421/aktivy-1941323275.html

Эксперт прокомментировал решение США конфисковать российские активы

Эксперт прокомментировал решение США конфисковать российские активы - РИА Новости, 21.04.2024

Эксперт прокомментировал решение США конфисковать российские активы

США конфискацией российских активов перешли рубеж, который поменяет мировую финансовую ситуацию, незападный мир понимает необходимость альтернативных... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T11:16

2024-04-21T11:16

2024-04-21T11:32

россия

сша

владимир джаралла

санкции в отношении россии

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. США конфискацией российских активов перешли рубеж, который поменяет мировую финансовую ситуацию, незападный мир понимает необходимость альтернативных экономических механизмов для сохранности богатства и новых путей его роста, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Документ направляется в сенат для рассмотрения. "Этого ждали, оценивали именно как рубеж, который поменяет мировую ситуацию. Весь незападный мир понимает необходимость создания альтернативных экономических механизмов, которые помогут гарантировать сохранность богатства и открыть новые пути его роста. И это уже не теория, а практическая необходимость. Старый мир заканчивается, новый рождается", - сказал Джаралла РИА Новости. По его словам, вся экономика современного мира построена на Западе как центре финансовом, правовом и экономическом. "Он устанавливает правила, регулирует отношения, обладает абсолютным военным преимуществом. До определенного момента это устраивало всех. При этом существовал миф о западном мире, который идеален, который справедлив и который всегда прав. Борьба России с 2014 года за более справедливое положение разрушила эту ложь", - сказал Джаралла. По его словам, конфискация активов РФ показывают всему миру, что их деньги легко украдут, если США и Западу это будет нужно, а против слабых так же легко применят силу. "По счастью, Россия не слаба. Украденные средства уже компенсированы ростом доходов за последние три года, а экономика базируется на прочном основании производства, а не спекуляции, торговле воздухом. Любопытно, что по некоторым данным, западные, в том числе американские средства, вложенные в нашу экономику, больше украденных. Какова будет их судьба – увидим", - сказал политолог. В РФ называли заморозку российских активов на Западе воровством. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240420/otvet-1941276633.html

https://ria.ru/20240420/belik-1941282839.html

https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html

россия

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россия, сша, владимир джаралла, санкции в отношении россии, в мире