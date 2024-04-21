https://ria.ru/20240421/agent-1941317919.html

Украинский агент, взорвавший машину Прозорова, снимал дом под Уфой

Украинский агент, взорвавший машину Прозорова, снимал дом под Уфой - РИА Новости, 21.04.2024

Украинский агент, взорвавший машину Прозорова, снимал дом под Уфой

Украинский агент Владимир Головченко, взорвавший в Москве машину бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, снимал дом в поселке Иглино под Уфой, рассказали... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T10:06

2024-04-21T10:06

2024-04-21T12:18

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УФА, 21 апр — РИА Новости. Украинский агент Владимир Головченко, взорвавший в Москве машину бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, снимал дом в поселке Иглино под Уфой, рассказали на видео РИА Новости его соседи. Ветхий одноэтажный дом расположен в переулке Высоцкого, по соседству — еще десяток домов. Среди них несколько добротных, но в основном заброшенные, без заборов. Дорога грунтовая, улица неухоженная. Место в целом немноголюдное. На дверях дома, где жил Головченко, сейчас висит замок. Судя по состоянию заросшего кустарником участка, там давно никто не живет. Кровля дома обветшала, окна заколочены, калитка закручена на проволоку. Корреспонденту агентства удалось пообщаться с несколькими соседями. Женщина по имени Раиса рассказала, что этот дом многие годы сдавался в аренду. Головченко она узнала по фотографии и видео из суда, подтвердив, что он и снимал этот дом. "Здесь дом сдавался, сначала жила молодая пара, потом сняла женщина. Позже с ней начал жить сын (Головченко. — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства.По ее словам, сын с матерью жили тихо, были необщительными. "Мы с ними не общались, они тут жили недолго, просто здоровались, и все. Жили они тихо, так же тихо уехали… Года три-четыре уже прошло", — добавила Раиса. Еще одна соседка, Валентина, подтвердила, что в этом доме Головченко проживал с матерью. По ее словам, на днях его искала женщина, которая представилась сотрудником военкомата. Соседи уточнили, что после того, как Головченко с матерью уехали, хозяин продал дом. Но новые владельцы тут еще не появлялись.Двенадцатого апреля в Москве, на Коровинском шоссе, взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Сообщалось, что при взрыве пострадал владелец автомобиля. Вскоре стало известно, что это бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он отделался легкими травмами.Спустя несколько дней ФСБ заявила о задержании украинского агента, устроившего взрыв. Как установило следствие, Владимир Головченко, завербованный СБУ в октябре 2023 года, действовал по прямому указанию главы этой спецслужбы Василия Малюка. В марте он приехал в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал машину Прозорова. Сейчас Головченко находится под стражей.Кроме того, арестован и курьер, доставивший в Россию компоненты бомбы.

https://ria.ru/20240416/agent-1940322585.html

https://ria.ru/20240412/travmy-1939641692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом украинского агента Головченко под Уфой Украинский агент Владимир Головченко, взорвавший в Москве машину экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, снимал с матерью дом в поселке Иглино под Уфой, но не жил там уже порядка трех лет, рассказала РИА Новости его соседка. Она говорит, что Головченко вместе с матерью жили тихо, ни с кем не общались. Сейчас их дом выглядит заброшенным - кровля обветшала, стены заколочены, а участок зарос сорняками. 2024-04-21T10:06 true PT2M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

василий прозоров, уфа, происшествия, украина, служба безопасности украины, москва