СМИ: из аэропорта Кишинева эвакуировали людей после сообщения о минировании
ТВ-8: из аэропорта Кишинева эвакуировали людей после сообщения о минировании
© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 апр – РИА Новости. Людей эвакуировали из международного аэропорта Кишинева после сообщения о "минировании", сообщает кишиневский телеканал ТВ-8.
На видео, которые канал публикует на своем сайте, запечатлено, как люди с багажом покидают здание аэропорта, прибывает полиция. Уточняется, что усилены меры безопасности, мобилизованы оперативные группы специализированных служб МВД.
В Воронеже задержали пять поездов из-за угрозы минирования
8 апреля, 15:46
Согласно местному законодательству, если сообщение окажется ложным и личность его автора будет подтверждена, ему грозит штраф до 42,5 тысяч леев (около 2,4 тысячи долларов), 180–240 часов исправительных работ или лишение свободы до двух лет.
Ранее МВД Молдавии увеличило число сотрудников, которые участвуют в розыске бомб и виновных в рассылке ложных сообщений, примерно на 58%. Ведомство направило предложение об ужесточении наказания за ложные сообщения о "минировании" в государственную канцелярию, затем его передадут парламенту.
В Приднестровье 15-летний кибертеррорист пойдет под суд
27 марта, 19:40