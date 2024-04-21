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СМИ: из аэропорта Кишинева эвакуировали людей после сообщения о минировании - РИА Новости, 21.04.2024
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01:24 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/aeroport-1941290868.html
СМИ: из аэропорта Кишинева эвакуировали людей после сообщения о минировании
СМИ: из аэропорта Кишинева эвакуировали людей после сообщения о минировании - РИА Новости, 21.04.2024
СМИ: из аэропорта Кишинева эвакуировали людей после сообщения о минировании
Людей эвакуировали из международного аэропорта Кишинева после сообщения о "минировании", сообщает кишиневский телеканал ТВ-8. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T01:24
2024-04-21T01:24
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КИШИНЕВ, 21 апр – РИА Новости. Людей эвакуировали из международного аэропорта Кишинева после сообщения о "минировании", сообщает кишиневский телеканал ТВ-8. На видео, которые канал публикует на своем сайте, запечатлено, как люди с багажом покидают здание аэропорта, прибывает полиция. Уточняется, что усилены меры безопасности, мобилизованы оперативные группы специализированных служб МВД. Согласно местному законодательству, если сообщение окажется ложным и личность его автора будет подтверждена, ему грозит штраф до 42,5 тысяч леев (около 2,4 тысячи долларов), 180–240 часов исправительных работ или лишение свободы до двух лет. Ранее МВД Молдавии увеличило число сотрудников, которые участвуют в розыске бомб и виновных в рассылке ложных сообщений, примерно на 58%. Ведомство направило предложение об ужесточении наказания за ложные сообщения о "минировании" в государственную канцелярию, затем его передадут парламенту.
https://ria.ru/20240408/ugroza-1938625207.html
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в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
СМИ: из аэропорта Кишинева эвакуировали людей после сообщения о минировании

ТВ-8: из аэропорта Кишинева эвакуировали людей после сообщения о минировании

© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
Аэропорт Кишинева в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 апр – РИА Новости. Людей эвакуировали из международного аэропорта Кишинева после сообщения о "минировании", сообщает кишиневский телеканал ТВ-8.
На видео, которые канал публикует на своем сайте, запечатлено, как люди с багажом покидают здание аэропорта, прибывает полиция. Уточняется, что усилены меры безопасности, мобилизованы оперативные группы специализированных служб МВД.
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Согласно местному законодательству, если сообщение окажется ложным и личность его автора будет подтверждена, ему грозит штраф до 42,5 тысяч леев (около 2,4 тысячи долларов), 180–240 часов исправительных работ или лишение свободы до двух лет.
Ранее МВД Молдавии увеличило число сотрудников, которые участвуют в розыске бомб и виновных в рассылке ложных сообщений, примерно на 58%. Ведомство направило предложение об ужесточении наказания за ложные сообщения о "минировании" в государственную канцелярию, затем его передадут парламенту.
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