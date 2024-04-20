https://ria.ru/20240420/zernovye-1941199392.html

Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых

Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых - РИА Новости, 20.04.2024

Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых

Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых в пять миллионов тонн, сообщили на сайте кабмина. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:08

2024-04-20T10:08

2024-04-20T12:43

россия

экономика

правительство рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евразийский экономический союз

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых в пять миллионов тонн, сообщили на сайте кабмина."Правительство установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза. Эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей. Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж", — говорится в релизе.Дополнительная часть квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы будет действовать до 30 июня включительно. Минсельхоз распределит объем между участниками внешней торговли.В правительстве напомнили, что новый механизм квотирования утвердили в прошлом году. Он позволяет поддерживать баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры, за ее пределами — заградительной, которую ежегодно утверждает Минсельхоз.Как сообщал в начале марта президент Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса, Россия в этом сельскохозяйственном сезоне экспортирует около 65 миллионов тонн зерна.В 2022-м в стране собрали рекордные 157,6 миллиона тонн зерна, в том числе 104 миллиона тонн пшеницы. В прошлом году урожай составил около 145 миллионов тонн зерна, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы.

https://ria.ru/20240417/litva-1940495587.html

https://ria.ru/20240322/zerno-1934826785.html

https://ria.ru/20240320/zerno-1934366967.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, правительство рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийский экономический союз, владимир путин