Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых
Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых в 2024 году
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерновой терминал в Новороссийском морском торговом порту
Зерновой терминал в Новороссийском морском торговом порту. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых в пять миллионов тонн, сообщили на сайте кабмина.
"Правительство установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза. Эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей. Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж", — говорится в релизе.
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Дополнительная часть квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы будет действовать до 30 июня включительно. Минсельхоз распределит объем между участниками внешней торговли.
Основная часть квоты была установлена правительством на срок с 15 февраля по 30 июня и составила 24 миллиона тонн.
В правительстве напомнили, что новый механизм квотирования утвердили в прошлом году. Он позволяет поддерживать баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры, за ее пределами — заградительной, которую ежегодно утверждает Минсельхоз.
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Как сообщал в начале марта президент Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса, Россия в этом сельскохозяйственном сезоне экспортирует около 65 миллионов тонн зерна.
В 2022-м в стране собрали рекордные 157,6 миллиона тонн зерна, в том числе 104 миллиона тонн пшеницы. В прошлом году урожай составил около 145 миллионов тонн зерна, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы.