Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 20.04.2024 (обновлено: 12:43 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/zernovye-1941199392.html
Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых
Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых - РИА Новости, 20.04.2024
Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых
Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых в пять миллионов тонн, сообщили на сайте кабмина. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T10:08
2024-04-20T12:43
россия
экономика
правительство рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евразийский экономический союз
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941202900_0:131:3071:1858_1920x0_80_0_0_c5555f97904e22ef2349ad91e9a17716.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых в пять миллионов тонн, сообщили на сайте кабмина."Правительство установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза. Эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей. Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж", — говорится в релизе.Дополнительная часть квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы будет действовать до 30 июня включительно. Минсельхоз распределит объем между участниками внешней торговли.В правительстве напомнили, что новый механизм квотирования утвердили в прошлом году. Он позволяет поддерживать баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры, за ее пределами — заградительной, которую ежегодно утверждает Минсельхоз.Как сообщал в начале марта президент Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса, Россия в этом сельскохозяйственном сезоне экспортирует около 65 миллионов тонн зерна.В 2022-м в стране собрали рекордные 157,6 миллиона тонн зерна, в том числе 104 миллиона тонн пшеницы. В прошлом году урожай составил около 145 миллионов тонн зерна, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы.
https://ria.ru/20240417/litva-1940495587.html
https://ria.ru/20240322/zerno-1934826785.html
https://ria.ru/20240320/zerno-1934366967.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941202900_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_3273cfda168ab5b7099664d583ef8f59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, правительство рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийский экономический союз, владимир путин
Россия, Экономика, Правительство РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Евразийский экономический союз, Владимир Путин
Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых

Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых в 2024 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерновой терминал в Новороссийском морском торговом порту
Зерновой терминал в Новороссийском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Зерновой терминал в Новороссийском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых в пять миллионов тонн, сообщили на сайте кабмина.
"Правительство установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза. Эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей. Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж", — говорится в релизе.
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Литва возобновила закупки российского зерна
17 апреля, 05:15
Дополнительная часть квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы будет действовать до 30 июня включительно. Минсельхоз распределит объем между участниками внешней торговли.

Основная часть квоты была установлена правительством на срок с 15 февраля по 30 июня и составила 24 миллиона тонн.

В правительстве напомнили, что новый механизм квотирования утвердили в прошлом году. Он позволяет поддерживать баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры, за ее пределами — заградительной, которую ежегодно утверждает Минсельхоз.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Захарова осудила меры ЕС против зерна из России и Белоруссии
22 марта, 01:26
Как сообщал в начале марта президент Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса, Россия в этом сельскохозяйственном сезоне экспортирует около 65 миллионов тонн зерна.
В 2022-м в стране собрали рекордные 157,6 миллиона тонн зерна, в том числе 104 миллиона тонн пшеницы. В прошлом году урожай составил около 145 миллионов тонн зерна, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы.
Российское зерно - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Россия в начале года почти вдвое сократила поставки зерна в ЕС
20 марта, 03:06
 
РоссияЭкономикаПравительство РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Евразийский экономический союзВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала