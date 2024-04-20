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"Врать не буду". Зеленский признал правду об Украине - РИА Новости, 20.04.2024
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20:04 20.04.2024 (обновлено: 20:17 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/zelenskiy-1941269396.html
"Врать не буду". Зеленский признал правду об Украине
"Врать не буду". Зеленский признал правду об Украине - РИА Новости, 20.04.2024
"Врать не буду". Зеленский признал правду об Украине
Владимир Зеленский признал, что у жителей Украины есть усталость от конфликта. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T20:04
2024-04-20T20:17
в мире
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мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что у жителей Украины есть усталость от конфликта. "Касаемо усталости, врать не буду, она есть", - сказал Зеленский в интервью бразильским журналистам, видео которого опубликовано на сайте его офиса. Зеленский 16 апреля подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине, который помимо прочего расширяет список категории граждан, которых могут призвать на фронт. Он вступит в силу 18 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот закон "уничтожает права украинцев", а Зеленский своим решением отправляет людей на верную смерть. Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков написал в своем Telegram-канале, что закон уничтожает финансовую систему и экономику страны. По мнению колумниста издания Politico Джейми Деттмера, документ не пользуется общественной поддержкой, а Украина сталкивается с "экзистенциальным кризисом". По словам Зеленского, продолжается работа над двусторонними договорами о гарантиях безопасности для Украины, Киев якобы приближается к соглашению с США. "После того, как мы пройдём Конгресс (голосование по решению о выделении Украине пакета помощи - ред.), а я считаю, что мы всё равно дожмем и пройдём его позитивно - мы придём к мощному соглашению с США… Думаю, что в мае-июне мы выйдем на договоры (о гарантиях безопасности -ред.) не только с США, а и с северными странами. Готовимся к шведам, Норвегии", - отметил Зеленский. На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в этом году. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал её целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
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в мире, украина, россия, сша, мария захарова, владимир зеленский, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, США, Мария Захарова, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада Украины
"Врать не буду". Зеленский признал правду об Украине

Зеленский признал, что на Украине есть усталость от конфликта

© AP Photo / Wolfgang RattayВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что у жителей Украины есть усталость от конфликта.
"Касаемо усталости, врать не буду, она есть", - сказал Зеленский в интервью бразильским журналистам, видео которого опубликовано на сайте его офиса.
Изображение сгенерировано ИИ
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Зеленский 16 апреля подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине, который помимо прочего расширяет список категории граждан, которых могут призвать на фронт. Он вступит в силу 18 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот закон "уничтожает права украинцев", а Зеленский своим решением отправляет людей на верную смерть. Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков написал в своем Telegram-канале, что закон уничтожает финансовую систему и экономику страны. По мнению колумниста издания Politico Джейми Деттмера, документ не пользуется общественной поддержкой, а Украина сталкивается с "экзистенциальным кризисом".
По словам Зеленского, продолжается работа над двусторонними договорами о гарантиях безопасности для Украины, Киев якобы приближается к соглашению с США.
"После того, как мы пройдём Конгресс (голосование по решению о выделении Украине пакета помощи - ред.), а я считаю, что мы всё равно дожмем и пройдём его позитивно - мы придём к мощному соглашению с США… Думаю, что в мае-июне мы выйдем на договоры (о гарантиях безопасности -ред.) не только с США, а и с северными странами. Готовимся к шведам, Норвегии", - отметил Зеленский.
На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в этом году.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал её целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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