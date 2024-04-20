https://ria.ru/20240420/zaporozhe-1941180855.html

В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.04.2024

В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T05:07

2024-04-20T05:07

2024-04-20T05:13

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. "В Запорожье прогремел повторный взрыв... В Запорожье раздался повторный звук взрыва", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале телеканала. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240419/aerodrom-1940971517.html

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932290928.html

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в мире, запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины