На ЗАЭС рассказали, когда можно будет запустить станцию
На ЗАЭС заявили, что станцию можно запустить после нормализации обстановки
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Запорожскую АЭС можно запустить после нормализации обстановки и при наличии всех условий, обеспечивающих энергетическую безопасность, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Мы знаем, как запустить блоки в случае нормализации обстановки. Для этого необходимо выполнение всех условий, обеспечивающих энергетическую безопасность", - сказала Яшина.
По ее словам, и технически, и организационно на АЭС готовы сделать все для восстановления ее работы.
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"Но для восстановления необходимо помимо выполнения всех условий, обеспечивающих безопасность, ещё и время. Мы зависим от множества внешних факторов. В том числе с подключением к сети", - сказала Яшина.
Атаки украинских дронов на ЗАЭС возобновились с начала апреля. За это время нанесены удары в районе грузового порта и азотно-кислородной станции N 2, куполу шестого энергоблока, столовой, корпусу уникального учебно-тренажерного центра, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Критических повреждений нет, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. При этом 18 апреля ВСУ повторно атаковали учебно-тренажерный центр, дрон нейтрализовали над крышей, пострадавших и разрушений нет.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки ЗАЭС переведены в режим "холодного останова".
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