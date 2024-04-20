https://ria.ru/20240420/zaes-1941190744.html

На ЗАЭС рассказали, когда можно будет запустить станцию

На ЗАЭС рассказали, когда можно будет запустить станцию - РИА Новости, 20.04.2024

На ЗАЭС рассказали, когда можно будет запустить станцию

Запорожскую АЭС можно запустить после нормализации обстановки и при наличии всех условий, обеспечивающих энергетическую безопасность, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:43

2024-04-20T08:43

2024-04-20T09:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Запорожскую АЭС можно запустить после нормализации обстановки и при наличии всех условий, обеспечивающих энергетическую безопасность, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Мы знаем, как запустить блоки в случае нормализации обстановки. Для этого необходимо выполнение всех условий, обеспечивающих энергетическую безопасность", - сказала Яшина. По ее словам, и технически, и организационно на АЭС готовы сделать все для восстановления ее работы. "Но для восстановления необходимо помимо выполнения всех условий, обеспечивающих безопасность, ещё и время. Мы зависим от множества внешних факторов. В том числе с подключением к сети", - сказала Яшина. Атаки украинских дронов на ЗАЭС возобновились с начала апреля. За это время нанесены удары в районе грузового порта и азотно-кислородной станции N 2, куполу шестого энергоблока, столовой, корпусу уникального учебно-тренажерного центра, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Критических повреждений нет, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. При этом 18 апреля ВСУ повторно атаковали учебно-тренажерный центр, дрон нейтрализовали над крышей, пострадавших и разрушений нет. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки ЗАЭС переведены в режим "холодного останова".

https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933757971.html

https://ria.ru/20240419/yashina-1940940929.html

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энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), энергодар, европа, вооруженные силы украины