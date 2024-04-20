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СМИ сообщили о возможном срыве переговоров между ХАМАС и Израилем

СМИ сообщили о возможном срыве переговоров между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 20.04.2024

СМИ сообщили о возможном срыве переговоров между ХАМАС и Израилем

Риск полного срыва переговоров между палестинским движением ХАМАС и Израилем вполне реален, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на одного из арабских... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:30

2024-04-20T08:30

2024-04-20T09:15

в мире

израиль

каир (город)

египет

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Риск полного срыва переговоров между палестинским движением ХАМАС и Израилем вполне реален, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на одного из арабских посредников в переговорах. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного арабского дипломата сообщал, что переговоры об освобождении израильских заложников и прекращении огня между Израилем и ХАМАС "почти заморожены". Как сообщал РИА Новости член политбюро ХАМАС Хуссам Бадран, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на практике не стремится к достижению соглашения, из-за чего создает новые препятствия для переговорного процесса. "Возможность того, что переговоры будут полностью сорваны, вполне реальна", - передает издание слова посредника. В Каире 7 апреля начался очередной раунд переговоров об установлении перемирия в Газе и освобождении удерживаемых ХАМАС заложников. Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" ранее сообщил, что в ходе консультаций достигнут прогресс. Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники заявил, что посредниками было представлено новое предложение, которое должно быть реализовано в три этапа. Позже ХАМАС опроверг, что на переговорах был достигнут прогресс. В переговорах принимают участие ХАМАС, Египет, Катар, Израиль и США.

https://ria.ru/20240419/ataka-1941139284.html

https://ria.ru/20240126/gaza-1923550915.html

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каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, каир (город), египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году