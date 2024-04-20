СМИ сообщили о возможном срыве переговоров между ХАМАС и Израилем
WSJ: риск срыва переговоров между ХАМАС и Израилем вполне реален
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Риск полного срыва переговоров между палестинским движением ХАМАС и Израилем вполне реален, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на одного из арабских посредников в переговорах.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного арабского дипломата сообщал, что переговоры об освобождении израильских заложников и прекращении огня между Израилем и ХАМАС "почти заморожены". Как сообщал РИА Новости член политбюро ХАМАС Хуссам Бадран, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на практике не стремится к достижению соглашения, из-за чего создает новые препятствия для переговорного процесса.
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"Возможность того, что переговоры будут полностью сорваны, вполне реальна", - передает издание слова посредника.
В Каире 7 апреля начался очередной раунд переговоров об установлении перемирия в Газе и освобождении удерживаемых ХАМАС заложников. Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" ранее сообщил, что в ходе консультаций достигнут прогресс. Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники заявил, что посредниками было представлено новое предложение, которое должно быть реализовано в три этапа. Позже ХАМАС опроверг, что на переговорах был достигнут прогресс. В переговорах принимают участие ХАМАС, Египет, Катар, Израиль и США.