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СМИ сообщили о возможном срыве переговоров между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 20.04.2024
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08:30 20.04.2024 (обновлено: 09:15 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/wsj-1941189003.html
СМИ сообщили о возможном срыве переговоров между ХАМАС и Израилем
СМИ сообщили о возможном срыве переговоров между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 20.04.2024
СМИ сообщили о возможном срыве переговоров между ХАМАС и Израилем
Риск полного срыва переговоров между палестинским движением ХАМАС и Израилем вполне реален, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на одного из арабских... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:30
2024-04-20T09:15
в мире
израиль
каир (город)
египет
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Риск полного срыва переговоров между палестинским движением ХАМАС и Израилем вполне реален, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на одного из арабских посредников в переговорах. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного арабского дипломата сообщал, что переговоры об освобождении израильских заложников и прекращении огня между Израилем и ХАМАС "почти заморожены". Как сообщал РИА Новости член политбюро ХАМАС Хуссам Бадран, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на практике не стремится к достижению соглашения, из-за чего создает новые препятствия для переговорного процесса. "Возможность того, что переговоры будут полностью сорваны, вполне реальна", - передает издание слова посредника. В Каире 7 апреля начался очередной раунд переговоров об установлении перемирия в Газе и освобождении удерживаемых ХАМАС заложников. Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" ранее сообщил, что в ходе консультаций достигнут прогресс. Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники заявил, что посредниками было представлено новое предложение, которое должно быть реализовано в три этапа. Позже ХАМАС опроверг, что на переговорах был достигнут прогресс. В переговорах принимают участие ХАМАС, Египет, Катар, Израиль и США.
https://ria.ru/20240419/ataka-1941139284.html
https://ria.ru/20240126/gaza-1923550915.html
израиль
каир (город)
египет
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в мире, израиль, каир (город), египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Каир (город), Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили о возможном срыве переговоров между ХАМАС и Израилем

WSJ: риск срыва переговоров между ХАМАС и Израилем вполне реален

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Риск полного срыва переговоров между палестинским движением ХАМАС и Израилем вполне реален, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на одного из арабских посредников в переговорах.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного арабского дипломата сообщал, что переговоры об освобождении израильских заложников и прекращении огня между Израилем и ХАМАС "почти заморожены". Как сообщал РИА Новости член политбюро ХАМАС Хуссам Бадран, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на практике не стремится к достижению соглашения, из-за чего создает новые препятствия для переговорного процесса.
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"Возможность того, что переговоры будут полностью сорваны, вполне реальна", - передает издание слова посредника.
В Каире 7 апреля начался очередной раунд переговоров об установлении перемирия в Газе и освобождении удерживаемых ХАМАС заложников. Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" ранее сообщил, что в ходе консультаций достигнут прогресс. Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники заявил, что посредниками было представлено новое предложение, которое должно быть реализовано в три этапа. Позже ХАМАС опроверг, что на переговорах был достигнут прогресс. В переговорах принимают участие ХАМАС, Египет, Катар, Израиль и США.
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В миреИзраильКаир (город)ЕгипетБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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