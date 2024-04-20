https://ria.ru/20240420/vuchich-1941228821.html

Сербия выступила против резолюции по Сребренице на ГА ООН

Сербия выступила против резолюции по Сребренице на ГА ООН - РИА Новости, 20.04.2024

Сербия выступила против резолюции по Сребренице на ГА ООН

Сербия благодарна США за инвестиции, которые улучшают жизнь в ее городах, но будет противостоять принятию готовящейся резолюции о геноциде в Сребренице на... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:14

2024-04-20T14:14

2024-04-20T15:33

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БЕЛГРАД, 20 апр – РИА Новости. Сербия благодарна США за инвестиции, которые улучшают жизнь в ее городах, но будет противостоять принятию готовящейся резолюции о геноциде в Сребренице на предстоящей Генеральной ассамблее ООН, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайана. С поста спецкоординатора по санкциям занимавший его О'Брайан в октябре 2023 года перешел на позицию помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. В субботу он прибыл в Белград, где провел встречу с Вучичем за закрытыми дверями. "Важно сконцентрироваться и часто говорить о хороших вещах, которые исключительно значимы в нашем сотрудничестве. Есть города и населенные пункты в Сербии, которые благодаря американским компаниям пристойно и хорошо живут. Я открывал от фабрики в Сремска-Митровице до самых современных автотрасс около Крушеваца, которые строили американские компании, и я благодарен нашим американским партнерам за это", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции. "Что касается резолюции о Сребренице, как видите, как политический ветеран, которому больше нечего терять, хотя мне всего 54 года, я все говорю в лицо. Не скажу всего, что у нас было в разговоре с Джимом О`Брайаном, но, все, что важно для граждан, говорю в лицо. Не скрываю, насколько нам тяжело дается все, что происходит, всему сербскому народу. Что касается борьбы вокруг резолюции, мы знаем, что когда Америка поднимет палец или два, за ней встанут 70 стран. А мы – одни, и мы одни будем противостоять им по вопросу резолюции", - сказал сербский лидер. Он отметил, что позиции Белграда и Вашингтона по вопросу Косово расходятся, но совпадают в необходимости сохранять мир и стабильность в регионе и подчеркнул хорошее сотрудничество властей Сербии с контингентом НАТО KFOR. Ожидаемое 2 мая голосование на Генеральной ассамблее (ГА ООН) по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, по мнению руководства Сербии и РС БиГ, провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. На митинге в Баня-Луке с участием 50 тысяч человек вечером в четверг президент РС БиГ Милорад Додик призвал сограждан игнорировать готовящуюся в ООН резолюцию о геноциде в Сребренице и указал, что в июле 1995 года там была совершена преступная ошибка, но не акт геноцида. Народная Скупшина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в четверг рассмотрела и утвердила заключение независимой международной комиссии об отсутствии в событиях в районе Сребреницы в 1992-1995 годах фактов геноцида. Ранее он неоднократно заявлял, что в случае продолжения давления со стороны центральных властей в Сараево на полномочия и свободы РС, руководство боснийских сербов потребует самостоятельности Республики Сербской. В Восточном Сараево в РС БиГ в 2017 году был установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН британский проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом, на котором написано "Спасибо за русское "нет". БиГ является участником программы "Партнерство ради мира", в стране также с 2004 года действует миротворческая миссия ALTHEA, в которой первоначально были задействованы свыше 5 тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии и Чили. После реструктуризации в начале 2022 года на базе Бутмир в Сараево и "на земле" в разных частях страны осталось по данным командования около 1,1 тысячи военнослужащих международного контингента. Основная заявленная задача EUFOR в настоящее время - обучение и участие в модернизации вооруженных сил БиГ и помощь властям страны "в создании безопасной окружающей среды".

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https://ria.ru/20240408/srebrenitsa-1938612385.html

https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html

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сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сребреница, сербия, сша, александр вучич, милорад додик, виталий чуркин, оон, нато, евросоюз