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Жуткие потери. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 20.04.2024
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17:01 20.04.2024 (обновлено: 20:12 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/vsu-1941249389.html
Жуткие потери. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
Жуткие потери. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 20.04.2024
Жуткие потери. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
Российская армия уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 украинских сил, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:01
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российская армия уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 украинских сил, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинские самолеты, которые осуществляли операции на фронте, вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Вероятнее всего, были уничтожены четыре МиГ-29. Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ", — рассказал аналитик.По словам Меркуриса, ночь для Киева выдалась кошмарная, поскольку, помимо потерянных самолетов, украинские военные лишились четырех установок ПВО С-300.Ранее в Министерстве обороны России сообщили о ликвидации трех вражеских истребителей МиГ-29 и четырех военно-транспортных самолетов Ан-26. Были поражены также четыре ЗРК С-300 и немецкая зенитка IRIS-T, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941096078.html
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в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, зрк с-300, миг-29, ан-26
В мире, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, МиГ-29, Ан-26
Жуткие потери. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

Меркурис: РФ уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в населенном пункте Циркуны Харьковской области. Кадр видео
Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в населенном пункте Циркуны Харьковской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в населенном пункте Циркуны Харьковской области. Кадр видео
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российская армия уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 украинских сил, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Украинские самолеты, которые осуществляли операции на фронте, вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Вероятнее всего, были уничтожены четыре МиГ-29. Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ", — рассказал аналитик.
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По словам Меркуриса, ночь для Киева выдалась кошмарная, поскольку, помимо потерянных самолетов, украинские военные лишились четырех установок ПВО С-300.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили о ликвидации трех вражеских истребителей МиГ-29 и четырех военно-транспортных самолетов Ан-26. Были поражены также четыре ЗРК С-300 и немецкая зенитка IRIS-T, уточнили в ведомстве.
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В миреРоссияУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныЗРК С-300МиГ-29Ан-26
 
 
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