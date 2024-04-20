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В ВСУ предрекли "серьезный сдвиг в судьбе Донецка" - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 20.04.2024 (обновлено: 15:01 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/vsu-1941183736.html
В ВСУ предрекли "серьезный сдвиг в судьбе Донецка"
В ВСУ предрекли "серьезный сдвиг в судьбе Донецка" - РИА Новости, 20.04.2024
В ВСУ предрекли "серьезный сдвиг в судьбе Донецка"
Потеря ВСУ одного из ключевых рубежей — Часова Яра — обернется "серьезным сдвигом" в ситуации для украинской армии, об этом говорится в сюжете CNN. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T07:05
2024-04-20T15:01
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Потеря ВСУ одного из ключевых рубежей — Часова Яра — обернется "серьезным сдвигом" в ситуации для украинской армии, об этом говорится в сюжете CNN.Как отмечает телеканал, оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты.Один из главных рубежей — город Часов Яр. Как сообщил командир батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко, заняв этот рубеж, ВС России возьмут под огневой контроль города Константиновка и Краматорск, что украинский офицер назвал "серьезным сдвигом в судьбе Донецка".Другим ключевым местом украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорится в сюжете.Офицер Восточного командования ВСУ, пожелавший остаться неназванным, заявил телеканалу, что после занятия Очеретино российская армия сможет взять под огневой контроль жизненно важные для Украины логистические маршруты.В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские подразделения ведут активные бои в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения города пока рано, но оно приближается. На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра.Авдеевка (северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон) была освобождена российской армией 17 февраля.
https://ria.ru/20240419/brigada-1941156196.html
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россия, авдеевка, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
В ВСУ предрекли "серьезный сдвиг в судьбе Донецка"

В ВСУ назвали возможную потерю Часова Яра "серьезным сдвигом в судьбе Донецка"

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Потеря ВСУ одного из ключевых рубежей — Часова Яра — обернется "серьезным сдвигом" в ситуации для украинской армии, об этом говорится в сюжете CNN.
Как отмечает телеканал, оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты.
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Один из главных рубежей — город Часов Яр. Как сообщил командир батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко, заняв этот рубеж, ВС России возьмут под огневой контроль города Константиновка и Краматорск, что украинский офицер назвал "серьезным сдвигом в судьбе Донецка".
Другим ключевым местом украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорится в сюжете.
Офицер Восточного командования ВСУ, пожелавший остаться неназванным, заявил телеканалу, что после занятия Очеретино российская армия сможет взять под огневой контроль жизненно важные для Украины логистические маршруты.
В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские подразделения ведут активные бои в районе Часова Яра. По его словам, называть сроки освобождения города пока рано, но оно приближается. На минувшей неделе в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра.
Авдеевка (северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон) была освобождена российской армией 17 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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