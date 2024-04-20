Рейтинг@Mail.ru
Винодельни могут получить право строить туристические объекты - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 20.04.2024 (обновлено: 13:31 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/vinodelni-1941214726.html
Винодельни могут получить право строить туристические объекты
Винодельни могут получить право строить туристические объекты - РИА Новости, 20.04.2024
Винодельни могут получить право строить туристические объекты
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:24
2024-04-20T13:31
экономика
россия
ставропольский край
владимир путин
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811317664_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_5d5fe79de3ca4561db11bce42f6d4cf1.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами на землях сельскохозяйственного назначения, говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки в Ставропольский край, состоявшейся 5 марта. "Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации при доработке проекта федерального закона №365108-8 рассмотреть вопрос об установлении возможности строительства виноградарскими и винодельческими хозяйствами объектов туристической инфраструктуры, в том числе гостиниц, на землях сельскохозяйственного назначения, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям, с определением оснований, препятствующих выводу таких земель из сельскохозяйственного производства или переводу в иную категорию земель", - говорится в поручении. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, сроки доклада - до 1 июля.
https://ria.ru/20240111/putin-1920658851.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811317664_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_64faafcdebff172a223f36f64097bd0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ставропольский край, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, туризм
Экономика, Россия, Ставропольский край, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Туризм
Винодельни могут получить право строить туристические объекты

Путин поручил рассмотреть возможность строительства винодельнями туробъектов

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВинодельня гравитационного типа "Скалистый берег"
Винодельня гравитационного типа Скалистый берег - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Винодельня гравитационного типа "Скалистый берег". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами на землях сельскохозяйственного назначения, говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки в Ставропольский край, состоявшейся 5 марта.
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации при доработке проекта федерального закона №365108-8 рассмотреть вопрос об установлении возможности строительства виноградарскими и винодельческими хозяйствами объектов туристической инфраструктуры, в том числе гостиниц, на землях сельскохозяйственного назначения, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям, с определением оснований, препятствующих выводу таких земель из сельскохозяйственного производства или переводу в иную категорию земель", - говорится в поручении.
Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, сроки доклада - до 1 июля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Путин поручил изучить вопрос включения общепита в госпрограмму по туризму
11 января, 09:10
 
ЭкономикаРоссияСтавропольский крайВладимир ПутинМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала