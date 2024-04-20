https://ria.ru/20240420/vinodelni-1941214726.html
Винодельни могут получить право строить туристические объекты
Винодельни могут получить право строить туристические объекты - РИА Новости, 20.04.2024
Винодельни могут получить право строить туристические объекты
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:24
2024-04-20T12:24
2024-04-20T13:31
экономика
россия
ставропольский край
владимир путин
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811317664_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_5d5fe79de3ca4561db11bce42f6d4cf1.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами на землях сельскохозяйственного назначения, говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки в Ставропольский край, состоявшейся 5 марта. "Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации при доработке проекта федерального закона №365108-8 рассмотреть вопрос об установлении возможности строительства виноградарскими и винодельческими хозяйствами объектов туристической инфраструктуры, в том числе гостиниц, на землях сельскохозяйственного назначения, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям, с определением оснований, препятствующих выводу таких земель из сельскохозяйственного производства или переводу в иную категорию земель", - говорится в поручении. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, сроки доклада - до 1 июля.
https://ria.ru/20240111/putin-1920658851.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811317664_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_64faafcdebff172a223f36f64097bd0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ставропольский край, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, туризм
Экономика, Россия, Ставропольский край, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Туризм
Винодельни могут получить право строить туристические объекты
Путин поручил рассмотреть возможность строительства винодельнями туробъектов