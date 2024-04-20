https://ria.ru/20240420/vinodelni-1941214726.html

Винодельни могут получить право строить туристические объекты

Винодельни могут получить право строить туристические объекты - РИА Новости, 20.04.2024

Винодельни могут получить право строить туристические объекты

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:24

2024-04-20T12:24

2024-04-20T13:31

экономика

россия

ставропольский край

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михаил мишустин

вячеслав володин

госдума рф

туризм

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами на землях сельскохозяйственного назначения, говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки в Ставропольский край, состоявшейся 5 марта. "Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации при доработке проекта федерального закона №365108-8 рассмотреть вопрос об установлении возможности строительства виноградарскими и винодельческими хозяйствами объектов туристической инфраструктуры, в том числе гостиниц, на землях сельскохозяйственного назначения, не относящихся к сельскохозяйственным угодьям, с определением оснований, препятствующих выводу таких земель из сельскохозяйственного производства или переводу в иную категорию земель", - говорится в поручении. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, сроки доклада - до 1 июля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, ставропольский край, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, туризм