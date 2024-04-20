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Обогащение урана в США не повлияет на контракты "Росатома", заявил эксперт - РИА Новости, 20.04.2024
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12:11 20.04.2024 (обновлено: 12:15 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/uran-1941213403.html
Обогащение урана в США не повлияет на контракты "Росатома", заявил эксперт
Обогащение урана в США не повлияет на контракты "Росатома", заявил эксперт - РИА Новости, 20.04.2024
Обогащение урана в США не повлияет на контракты "Росатома", заявил эксперт
Уран, впервые обогащенный в США в рамках новой американской программы, не имеет никакого отношения к производству топлива для АЭС и потому не повлияет на... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:11
2024-04-20T12:15
сша
россия
вашингтон (штат)
александр уваров
алексей лихачев
джо байден
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уран, впервые обогащенный в США в рамках новой американской программы, не имеет никакого отношения к производству топлива для АЭС и потому не повлияет на контракты "Росатома" - речь идет только об уране для гипотетических перспективных ядерных реакторов, но и по нему планы Вашингтона выполнены не будут, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. Накануне президент США Джо Байден в предвыборной речи сообщил, что США впервые произвели без малого 100 килограммов обогащенного урана в рамках новой американской программы по развитию атомной энергетики. "Прежде всего, это не тот обогащённый уран, который используется в качестве топливного материала на АЭС. Это уран повышенного обогащения (HALEU), который требуется для гипотетических перспективных реакторов 2030-х годов. Сейчас такой уран передаётся министерству энергетики США для складского хранения", - сказал Уваров. "Влияния на контракты "Росатома" производство урана HALEU не оказывает", - подчеркнул он. Работы по производству опытных партий урана повышенного обогащения начались в США в октябре 2023 года, в ходе первых этапов американская компания Centrus должна произвести 900 килограммов такого урана в срок до ноября 2024 года, отметил Уваров. "Насколько я знаю, план не будет выполнен – в том числе, из-за нехватки контейнеров для хранения продукции. На сегодняшний день, насколько я знаю, произведено всего 110 килограммов урана HALEU", - добавил собеседник агентства. В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США. США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из РФ будет введен в действие в 2024 году, писала в феврале газета Financial Times. Возможность отказа от импорта обогащенного урана из России может сильно ударить по планам США создать свои перспективные реакторы, указывали американские эксперты. Они отмечали, что производители обогащенного урана не стремятся вкладывать средства в организацию обогащения до уровня HALEU (от high-assay low-enriched uranium, уран повышенного обогащения), пока им не гарантируют достаточные объемы заказов. В свою очередь, перспективные реакторы до сих пор расцениваются многими заказчиками как "бумажные"; соответственно, у заказчиков нет большого желания контрактовать объемы HALEU. Ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом" - ведь растут атомные рынки дружественных стран, ранее заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. При этом мировой рынок урана проиграл из-за заявлений США о возможности отказа от российского урана, говорил Лихачев. Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. "Росатом" неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками.
https://ria.ru/20240113/uran-1921091878.html
https://ria.ru/20240329/uran-1936712777.html
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сша, россия, вашингтон (штат), александр уваров, алексей лихачев, джо байден, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
США, Россия, Вашингтон (штат), Александр Уваров, Алексей Лихачев, Джо Байден, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Обогащение урана в США не повлияет на контракты "Росатома", заявил эксперт

Эксперт Уваров: обогащенный в США уран не повлияет на контракты "Росатома"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДобыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уран, впервые обогащенный в США в рамках новой американской программы, не имеет никакого отношения к производству топлива для АЭС и потому не повлияет на контракты "Росатома" - речь идет только об уране для гипотетических перспективных ядерных реакторов, но и по нему планы Вашингтона выполнены не будут, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Накануне президент США Джо Байден в предвыборной речи сообщил, что США впервые произвели без малого 100 килограммов обогащенного урана в рамках новой американской программы по развитию атомной энергетики.
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"Прежде всего, это не тот обогащённый уран, который используется в качестве топливного материала на АЭС. Это уран повышенного обогащения (HALEU), который требуется для гипотетических перспективных реакторов 2030-х годов. Сейчас такой уран передаётся министерству энергетики США для складского хранения", - сказал Уваров. "Влияния на контракты "Росатома" производство урана HALEU не оказывает", - подчеркнул он.
Работы по производству опытных партий урана повышенного обогащения начались в США в октябре 2023 года, в ходе первых этапов американская компания Centrus должна произвести 900 килограммов такого урана в срок до ноября 2024 года, отметил Уваров.
"Насколько я знаю, план не будет выполнен – в том числе, из-за нехватки контейнеров для хранения продукции. На сегодняшний день, насколько я знаю, произведено всего 110 килограммов урана HALEU", - добавил собеседник агентства.
В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.
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29 марта, 17:49
США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из РФ будет введен в действие в 2024 году, писала в феврале газета Financial Times.
Возможность отказа от импорта обогащенного урана из России может сильно ударить по планам США создать свои перспективные реакторы, указывали американские эксперты. Они отмечали, что производители обогащенного урана не стремятся вкладывать средства в организацию обогащения до уровня HALEU (от high-assay low-enriched uranium, уран повышенного обогащения), пока им не гарантируют достаточные объемы заказов. В свою очередь, перспективные реакторы до сих пор расцениваются многими заказчиками как "бумажные"; соответственно, у заказчиков нет большого желания контрактовать объемы HALEU.
Ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом" - ведь растут атомные рынки дружественных стран, ранее заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. При этом мировой рынок урана проиграл из-за заявлений США о возможности отказа от российского урана, говорил Лихачев. Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России.
"Росатом" неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками.
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Росатом" продумал меры снижения ущерба в случае запрета на уран из России
29 марта, 18:01
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Александр УваровАлексей ЛихачевДжо БайденГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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