https://ria.ru/20240420/uran-1941190365.html

США и Китай стали главными покупателями российского урана

США и Китай стали главными покупателями российского урана - РИА Новости, 20.04.2024

США и Китай стали главными покупателями российского урана

США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:41

2024-04-20T08:41

2024-04-20T11:44

экономика

россия

сша

китай

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.При этом Вашингтон сместил Пекин на второе место, нарастив импорт на 19% — до 702 тонн. Поднебесная же сократила поставки на 32% — до 457 тонн.Южная Корея поднялась на третье место, импортировав 243 тонны урана, что превышает показатель предыдущего года в 1,8 раза. В пятерку также вошли Франция, сократившая ввоз на 29 процентов — до 223 тонн, и Казахстан, который нарастил его в пять раз — до 168 тонн. Далее идут Германия, купившая 30 тонн российского урана, и новичок в рейтинге — Бразилия, которая в прошлом году приобрела 27 тонн. Нидерланды в прошлом году обогащенный уран у России не покупали, хотя в 2022-м объем покупок составил 72 тонны.Ситуация с ураном в СШАСейчас в Соединенных Штатах доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом страна может на 30%, на поставки из России приходится около 20%.При этом, несмотря на такую зависимость, в декабре 2023 года палата представителей одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040-го.Документ предполагает ограничение на ввоз топлива, произведенного в России или одним из зарегистрированных в стране предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США отменить запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам Штатов.Как заявлял гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, политический сигнал из Вашингтона о возможном отказе от российского урана расходится с потребностями США. Кроме того, озвученные намерения привели к росту цен на мировом рынке.

https://ria.ru/20240311/uran-1932364988.html

https://ria.ru/20240326/uran-1935794898.html

https://ria.ru/20231031/uran-1906260141.html

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сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, китай, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"