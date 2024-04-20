США и Китай стали главными покупателями российского урана
США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году
Переливная установка гексафторида урана. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.
При этом Вашингтон сместил Пекин на второе место, нарастив импорт на 19% — до 702 тонн. Поднебесная же сократила поставки на 32% — до 457 тонн.
Россия экспортировала в прошлом году как минимум 1860 тонн обогащенного урана. Годом ранее на экспорт отправили 1874 тонны.
Южная Корея поднялась на третье место, импортировав 243 тонны урана, что превышает показатель предыдущего года в 1,8 раза. В пятерку также вошли Франция, сократившая ввоз на 29 процентов — до 223 тонн, и Казахстан, который нарастил его в пять раз — до 168 тонн.
Далее идут Германия, купившая 30 тонн российского урана, и новичок в рейтинге — Бразилия, которая в прошлом году приобрела 27 тонн. Нидерланды в прошлом году обогащенный уран у России не покупали, хотя в 2022-м объем покупок составил 72 тонны.
Ситуация с ураном в США
Сейчас в Соединенных Штатах доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом страна может на 30%, на поставки из России приходится около 20%.
При этом, несмотря на такую зависимость, в декабре 2023 года палата представителей одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040-го.
Документ предполагает ограничение на ввоз топлива, произведенного в России или одним из зарегистрированных в стране предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США отменить запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам Штатов.
Как заявлял гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, политический сигнал из Вашингтона о возможном отказе от российского урана расходится с потребностями США. Кроме того, озвученные намерения привели к росту цен на мировом рынке.
"Нечем заместить": США охватила паника из-за российского урана
31 октября 2023, 08:00