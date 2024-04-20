https://ria.ru/20240420/uran-1941176979.html

США самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана

США самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана - РИА Новости, 20.04.2024

США самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана

США произвели первые 90 килограммов обогащенного урана, до конца года планируют довести этот объем до одной тонны, сообщил в пятницу президент Джо Байден. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T02:53

2024-04-20T02:53

2024-04-20T05:53

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. США произвели первые 90 килограммов обогащенного урана, до конца года планируют довести этот объем до одной тонны, сообщил в пятницу президент Джо Байден."Сегодня я могу объявить, что завод на юге Огайо уже произвел первые 200 фунтов (около 90 килограммов — Прим. ред.) мощного обогащенного урана, первые произведенные в Америке, и предприятие работает над тем, чтобы до конца года произвести почти тонну", — сказал Байден, подчеркнув, что такого объема "достаточно, чтобы обеспечить энергией сто тысяч домов в этой стране".Президент добавил, что производство обогащенного урана поможет США "снизить зависимость от импорта нефти".Ранее в январе текущего года глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что США намерены совместно с союзниками добиться возможности производства низкообогащенного урана, который используется для топлива АЭС, чтобы освободиться от зависимости от российских поставок. По ее словам, США в сотрудничестве с Японией, Великобританией, Францией и Канадой намерены создать международную сеть поставок, чтобы освободиться от зависимости от России.Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки топлива из России приходится около 20%.В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных там предприятий. Инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам Штатов.По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для страны.

https://ria.ru/20240311/uran-1932364988.html

https://ria.ru/20240326/uran-1935794898.html

https://ria.ru/20231215/uran-1915944679.html

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сша, россия, огайо, джо байден