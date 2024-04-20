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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 21.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:57 20.04.2024 (обновлено: 02:28 21.04.2024)
https://ria.ru/20240420/ukrinform-1941286667.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 21.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство "Укринформ" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-20T23:57
2024-04-21T02:28
в мире
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство "Укринформ" в Telegram-канале."В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении агентства. С 21.51 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

"Укринформ": взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги в регионе

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревоги
Люди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревоги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство "Укринформ" в Telegram-канале.
«
"В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении агентства.
С 21.51 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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