https://ria.ru/20240420/ukrinform-1941286667.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 21.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство "Укринформ" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-20T23:57

2024-04-20T23:57

2024-04-21T02:28

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство "Укринформ" в Telegram-канале."В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении агентства. С 21.51 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины