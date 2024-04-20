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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 21.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство "Укринформ" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-20T23:57
2024-04-20T23:57
2024-04-21T02:28
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство "Укринформ" в Telegram-канале."В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении агентства. С 21.51 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Укринформ": взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги в регионе