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В США раскрыли, как изменится ход сражений после принятия пакета помощи ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024
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21:18 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941275498.html
В США раскрыли, как изменится ход сражений после принятия пакета помощи ВСУ
В США раскрыли, как изменится ход сражений после принятия пакета помощи ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024
В США раскрыли, как изменится ход сражений после принятия пакета помощи ВСУ
Новый пакет помощи Украине в 60 миллиардов долларов не изменит ситуацию на поле боя, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T21:18
2024-04-20T21:18
в мире
украина
киев
сша
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Новый пакет помощи Украине в 60 миллиардов долларов не изменит ситуацию на поле боя, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Даже если мы представим, что 61 миллиард долларов просто отдадут Зеленскому, &lt;…&gt; это все равно ничего не изменит на поле боя", — спрогнозировал эксперт.По словам бывшего агента ЦРУ, большая часть выделенных средств будет передана американским военно-промышленным компаниям для закупки вооружений и пополнения собственно американского арсенала. Только некоторую долю материальной помощи выделят Киеву для приобретения военной техники у США, полагает Джонсон.В субботу палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".В Москве неоднократно отмечали, что поставки вооружений ВСУ не изменят ситуацию на поле боя. Все грузы с западной военной техникой и боеприпасами для Киева будут законными целями ВКС, предупредили в МИД России.
https://ria.ru/20240420/vsu-1941249389.html
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в мире, украина, киев, сша, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Украина, Киев, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
В США раскрыли, как изменится ход сражений после принятия пакета помощи ВСУ

Экс-агент ЦРУ: пакет помощи ВСУ в 60 миллиардов не изменит ситуацию на фронте

© AP Photo / Mark TenallyЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Новый пакет помощи Украине в 60 миллиардов долларов не изменит ситуацию на поле боя, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Даже если мы представим, что 61 миллиард долларов просто отдадут Зеленскому, <…> это все равно ничего не изменит на поле боя", — спрогнозировал эксперт.
Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в населенном пункте Циркуны Харьковской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Жуткие потери. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
Вчера, 17:01
По словам бывшего агента ЦРУ, большая часть выделенных средств будет передана американским военно-промышленным компаниям для закупки вооружений и пополнения собственно американского арсенала. Только некоторую долю материальной помощи выделят Киеву для приобретения военной техники у США, полагает Джонсон.
В субботу палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
В Москве неоднократно отмечали, что поставки вооружений ВСУ не изменят ситуацию на поле боя. Все грузы с западной военной техникой и боеприпасами для Киева будут законными целями ВКС, предупредили в МИД России.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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В миреУкраинаКиевСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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