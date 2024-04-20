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В США раскрыли, как изменится ход сражений после принятия пакета помощи ВСУ
В США раскрыли, как изменится ход сражений после принятия пакета помощи ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024
В США раскрыли, как изменится ход сражений после принятия пакета помощи ВСУ
Новый пакет помощи Украине в 60 миллиардов долларов не изменит ситуацию на поле боя, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T21:18
2024-04-20T21:18
2024-04-20T21:18
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Новый пакет помощи Украине в 60 миллиардов долларов не изменит ситуацию на поле боя, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Даже если мы представим, что 61 миллиард долларов просто отдадут Зеленскому, <…> это все равно ничего не изменит на поле боя", — спрогнозировал эксперт.По словам бывшего агента ЦРУ, большая часть выделенных средств будет передана американским военно-промышленным компаниям для закупки вооружений и пополнения собственно американского арсенала. Только некоторую долю материальной помощи выделят Киеву для приобретения военной техники у США, полагает Джонсон.В субботу палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".В Москве неоднократно отмечали, что поставки вооружений ВСУ не изменят ситуацию на поле боя. Все грузы с западной военной техникой и боеприпасами для Киева будут законными целями ВКС, предупредили в МИД России.
https://ria.ru/20240420/vsu-1941249389.html
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в мире, украина, киев, сша, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Украина, Киев, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
В США раскрыли, как изменится ход сражений после принятия пакета помощи ВСУ
Экс-агент ЦРУ: пакет помощи ВСУ в 60 миллиардов не изменит ситуацию на фронте