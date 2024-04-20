https://ria.ru/20240420/ukraina-1941272362.html

Не вставших на учет военнообязанных украинцев хотят лишить некоторых услуг

Не вставших на учет военнообязанных украинцев хотят лишить некоторых услуг - РИА Новости, 20.04.2024

Не вставших на учет военнообязанных украинцев хотят лишить некоторых услуг

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что сейчас разрабатываются изменения в постановления кабмина для "стимулирования" военнообязанных становится на... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T20:46

2024-04-20T20:46

2024-04-20T21:42

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украина

денис малюська

владимир зеленский

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что сейчас разрабатываются изменения в постановления кабмина для "стимулирования" военнообязанных становится на военный учет, в частности, возможность оказывать отдельные админуслуги лишь при условии предоставления военно-учетных документов. "У меня нет сомнений, что правительство обеспечит стимулирование тех, кто сомневается в необходимости исполнения своих обязанностей в том плане, что сейчас нарабатывают разные министерства изменения в постановления кабмина, которые установят предусловием предоставление отдельных административных услуг предоставление военно-учетного документа", - сказал Малюська в эфире всеукраинского телемарафона. Комментируя возможность мобилизации осужденных, он отметил, что это принесет больше пользы, чем рисков. По его словам, если соответствующий законопроект примут, такая категория призывников не обязательно отправится воевать с оружием в руках. "Современная армия - это не только стрельба из автомата... это много физической работы, которая не требует использования огнестрельного оружия 24 на 7. Уверен, что такие подразделения (из осужденных – ред.) могут выполнять функции по строительству военной инфраструктуры, защитных сооружений", - добавил Малюська. При этом ранее Малюська заявлял, что осужденные на Украине в случае их мобилизации не смогут служить в рядах ВСУ в тыловых регионах страны, они сразу же будут направлены на линию фронта во избежание бегства. Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928037683.html

https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941125932.html

https://ria.ru/20240309/zakonoproekt-1932072162.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, украина, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины