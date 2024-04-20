В конгрессе назвали финансирование Украины позором для США
Конгрессвуман Грин назвала финансирование Украины позором для правительства США
© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Продолжение финансирования Украины со стороны США приведет к дальнейшему уничтожению целого поколения украинцев и является позором для правительства США, заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Вы слышите в Вашингтоне, что мы должны тратить кровно заработанные американцами налоговые доллары на Украину для продолжения убийств украинцев, уничтожения целого поколения украинских мужчин, оставляя вдов и сирот", - сообщила она во время субботнего выступления в конгрессе на рассмотрении инициативы по помощи Украине.
По словам Грин, 70% американцев не поддерживают предоставление Киеву нового пакета финансовой поддержки объемом порядка 61 миллиарда долларов и отметила, что самим украинцам уже не хватает людей для работы на предприятиях.
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"Вы правда поддерживаете Украину? Что это за поддержка такая? Позор американскому правительству", - добавила конгрессвуман.
Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Киева и, пока конгресс не даст новые, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
Президент США Джо Байден еще в октябре запросил конгресс об экстренных ассигнованиях, но натолкнулся на обструкцию республиканской оппозиции. Та, не желая подыгрывать президенту-демократу в предвыборный период и следуя сильным в ее среде изоляционистским традициям, долго пыталась увязать помощь Украине с проведением масштабной погранично-миграционной реформы, изобретала иные сопроводительные условия и пыталась отделить ее от не вызывающего возражений финансирования Израиля.
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В феврале республиканцы и демократы в сенате разработали и приняли законопроект на основе запроса Байдена, но спикер палаты представителей Майк Джонсон, республиканец, известный своей близостью к экс-президенту Дональду Трампу, отказывался ставить его на голосование и обещал сформулировать собственные предложения. Критики говорят о косметической разнице между версиями верхней и нижней палат конгресса.
Джонсон сам признает, что его законопроекты "неидеальны", но утверждает, что больше не имел возможности тормозить обсуждение вопроса. Он пояснил, что среди конгрессменов набиралось достаточное большинство, чтобы в ближайшее время преодолеть "вето" и с помощью "петиции о высвобождении" поставить на голосование "сенатский" законопроект. Настрой палаты иллюстрирует состоявшееся в пятницу процедурное голосование, в ходе которого демократы и достаточное число республиканцев утвердили порядок обсуждения и одобрения законодательного пакета. Изначально конгрессмены планировали посвятить нынешнюю неделю регулированию рынка бытовой техники, а следующую – работе в регионах, но планы поменялись после воздушной атаки Ирана на Израиль.
Некоторые законодатели-республиканцы возражают против поддержки Украины в принципе, обвиняя режим Владимира Зеленского в коррумпированности и недемократичности, а также опасаясь полномасштабной войны с Россией. Они грозят инициировать смещение Джонсона в случае уступок демократам, которые в свою очередь намекают на готовность помочь ему удержаться в должности.
Байден заявил, что поддерживает обсуждаемые в конгрессе законопроекты и готов их подписать. Белый дом пообещал, что сразу после этого возобновится американская помощь Украине.
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