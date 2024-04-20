https://ria.ru/20240420/ukraina-1941265855.html

В конгрессе назвали финансирование Украины позором для США

В конгрессе назвали финансирование Украины позором для США - РИА Новости, 20.04.2024

В конгрессе назвали финансирование Украины позором для США

Продолжение финансирования Украины со стороны США приведет к дальнейшему уничтожению целого поколения украинцев и является позором для правительства США,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T19:39

2024-04-20T19:39

2024-04-20T19:54

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Продолжение финансирования Украины со стороны США приведет к дальнейшему уничтожению целого поколения украинцев и является позором для правительства США, заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. "Вы слышите в Вашингтоне, что мы должны тратить кровно заработанные американцами налоговые доллары на Украину для продолжения убийств украинцев, уничтожения целого поколения украинских мужчин, оставляя вдов и сирот", - сообщила она во время субботнего выступления в конгрессе на рассмотрении инициативы по помощи Украине. По словам Грин, 70% американцев не поддерживают предоставление Киеву нового пакета финансовой поддержки объемом порядка 61 миллиарда долларов и отметила, что самим украинцам уже не хватает людей для работы на предприятиях. "Вы правда поддерживаете Украину? Что это за поддержка такая? Позор американскому правительству", - добавила конгрессвуман. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Киева и, пока конгресс не даст новые, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов. Президент США Джо Байден еще в октябре запросил конгресс об экстренных ассигнованиях, но натолкнулся на обструкцию республиканской оппозиции. Та, не желая подыгрывать президенту-демократу в предвыборный период и следуя сильным в ее среде изоляционистским традициям, долго пыталась увязать помощь Украине с проведением масштабной погранично-миграционной реформы, изобретала иные сопроводительные условия и пыталась отделить ее от не вызывающего возражений финансирования Израиля. В феврале республиканцы и демократы в сенате разработали и приняли законопроект на основе запроса Байдена, но спикер палаты представителей Майк Джонсон, республиканец, известный своей близостью к экс-президенту Дональду Трампу, отказывался ставить его на голосование и обещал сформулировать собственные предложения. Критики говорят о косметической разнице между версиями верхней и нижней палат конгресса. Джонсон сам признает, что его законопроекты "неидеальны", но утверждает, что больше не имел возможности тормозить обсуждение вопроса. Он пояснил, что среди конгрессменов набиралось достаточное большинство, чтобы в ближайшее время преодолеть "вето" и с помощью "петиции о высвобождении" поставить на голосование "сенатский" законопроект. Настрой палаты иллюстрирует состоявшееся в пятницу процедурное голосование, в ходе которого демократы и достаточное число республиканцев утвердили порядок обсуждения и одобрения законодательного пакета. Изначально конгрессмены планировали посвятить нынешнюю неделю регулированию рынка бытовой техники, а следующую – работе в регионах, но планы поменялись после воздушной атаки Ирана на Израиль. Некоторые законодатели-республиканцы возражают против поддержки Украины в принципе, обвиняя режим Владимира Зеленского в коррумпированности и недемократичности, а также опасаясь полномасштабной войны с Россией. Они грозят инициировать смещение Джонсона в случае уступок демократам, которые в свою очередь намекают на готовность помочь ему удержаться в должности. Байден заявил, что поддерживает обсуждаемые в конгрессе законопроекты и готов их подписать. Белый дом пообещал, что сразу после этого возобновится американская помощь Украине.

https://ria.ru/20240419/zakonoproekty-1941127487.html

https://ria.ru/20231230/ssha-1919071519.html

https://ria.ru/20230924/pomosch-1898347300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, киев, джо байден, майк джонсон, марджори тейлор грин