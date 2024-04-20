https://ria.ru/20240420/ukraina-1941179379.html

В конгрессе США резко обратились к Украине

В конгрессе США резко обратились к Украине - РИА Новости, 20.04.2024

В конгрессе США резко обратились к Украине

Член палаты представителей США от Республиканской партии Пол Госар призвал Украину забыть о Крыме, трансляцию выступления политика вел канал C-SPAN. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T04:16

2024-04-20T04:16

2024-04-20T15:09

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Пол Госар призвал Украину забыть о Крыме, трансляцию выступления политика вел канал C-SPAN."Пора перестать финансировать Украину, пока президент (Джо Байден. — Прим. ред.) не инициирует там мирные переговоры. Полагаю, большинство из нас видят, что конфликт на Украине развивается не лучшим образом. Гибнет много украинцев, особенно молодежи. Хватит!" — заявил он на заседании комитета по процедурным вопросам.По словам конгрессмена, настало время инициировать мирные переговоры."Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернется. Там большинством приняли решение быть с Россией. Подобные заявления являются необдуманными", — подчеркнул он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240419/zakonoproekty-1941127487.html

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в мире, украина, россия, сша, конгресс сша, джо байден, владимир путин