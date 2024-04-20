В конгрессе США резко обратились к Украине
Конгрессмен Госар призвал Украину забыть о Крыме
© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Пол Госар призвал Украину забыть о Крыме, трансляцию выступления политика вел канал C-SPAN.
"Пора перестать финансировать Украину, пока президент (Джо Байден. — Прим. ред.) не инициирует там мирные переговоры. Полагаю, большинство из нас видят, что конфликт на Украине развивается не лучшим образом. Гибнет много украинцев, особенно молодежи. Хватит!" — заявил он на заседании комитета по процедурным вопросам.
По словам конгрессмена, настало время инициировать мирные переговоры.
"Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернется. Там большинством приняли решение быть с Россией. Подобные заявления являются необдуманными", — подчеркнул он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".