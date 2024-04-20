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В Подмосковье возбудили дело из-за найденного тела мужчины в Балашихе - РИА Новости, 20.04.2024
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11:15 20.04.2024 (обновлено: 11:23 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941207892.html
В Подмосковье возбудили дело из-за найденного тела мужчины в Балашихе
В Подмосковье возбудили дело из-за найденного тела мужчины в Балашихе - РИА Новости, 20.04.2024
В Подмосковье возбудили дело из-за найденного тела мужчины в Балашихе
Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Подмосковье после того, как неизвестный расстрелял предпринимателя в Балашихе, сообщила РИА... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:15
2024-04-20T11:23
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Подмосковье после того, как неизвестный расстрелял предпринимателя в Балашихе, сообщила РИА Новости старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия (часть 1 статьи 105 УК РФ и статья 222 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, 20 апреля в Балашихе у подъезда многоэтажки прохожие обнаружили тело местного предпринимателя 1963 года рождения с огнестрельным ранением.Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр. Устанавливаются все обстоятельства, а также лица, причастные к преступлению.
https://ria.ru/20240416/prokuratura-1940370254.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), обострение ситуации между ираном и израилем
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Подмосковье возбудили дело из-за найденного тела мужчины в Балашихе

В Подмосковье возбудили дело об убийстве из-за найденного тела в Балашихе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Подмосковье после того, как неизвестный расстрелял предпринимателя в Балашихе, сообщила РИА Новости старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия (часть 1 статьи 105 УК РФ и статья 222 УК РФ)", - сказала она.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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16 апреля, 14:01
По данным следствия, 20 апреля в Балашихе у подъезда многоэтажки прохожие обнаружили тело местного предпринимателя 1963 года рождения с огнестрельным ранением.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр. Устанавливаются все обстоятельства, а также лица, причастные к преступлению.
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Вчера, 11:06
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Обострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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