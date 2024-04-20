https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941207892.html

В Подмосковье возбудили дело из-за найденного тела мужчины в Балашихе

В Подмосковье возбудили дело из-за найденного тела мужчины в Балашихе - РИА Новости, 20.04.2024

В Подмосковье возбудили дело из-за найденного тела мужчины в Балашихе

Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Подмосковье после того, как неизвестный расстрелял предпринимателя в Балашихе, сообщила РИА... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:15

2024-04-20T11:15

2024-04-20T11:23

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия возбуждено в Подмосковье после того, как неизвестный расстрелял предпринимателя в Балашихе, сообщила РИА Новости старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия (часть 1 статьи 105 УК РФ и статья 222 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, 20 апреля в Балашихе у подъезда многоэтажки прохожие обнаружили тело местного предпринимателя 1963 года рождения с огнестрельным ранением.Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр. Устанавливаются все обстоятельства, а также лица, причастные к преступлению.

https://ria.ru/20240416/prokuratura-1940370254.html

https://ria.ru/20240420/unian-1941206390.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), обострение ситуации между ираном и израилем