https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html

Мама убитого из-за парковки москвича рассказала о сыне

Мама убитого из-за парковки москвича рассказала о сыне - РИА Новости, 20.04.2024

Мама убитого из-за парковки москвича рассказала о сыне

Мама убитого в Москве из-за парковки 24-летнего Кирилла Ковалева рассказала РИА Новости, что этим летом сын и его девушка хотели пожениться, а через пару лет... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:15

2024-04-20T10:15

2024-04-20T11:21

происшествия

азербайджан

москва

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мама убитого в Москве из-за парковки 24-летнего Кирилла Ковалева рассказала РИА Новости, что этим летом сын и его девушка хотели пожениться, а через пару лет завести детей. "Они этим летом хотели пожениться… Через пару лет наградить меня внучатами", - сказала мама погибшего Елена Ковалева. Она отметила, что сын профессионально занимался велоспортом, замещал детского тренера. "Сын настолько легко находил контакт с детьми", - сказала она. По ее словам, у сына было повышенное чувство справедливости. "Самый добрый, самый замечательный человек… У него было повышенное чувство справедливости, из-за которого фактически он и пострадал", - отметила она. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице Москвы. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. По информации СК и прокуратуры, Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве, и двое соучастников были задержаны в пятницу в Ростовской области. Дело расследуется по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, по которому предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.

https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html

https://ria.ru/20240418/dopros-1940885785.html

азербайджан

москва

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мама убитого Кирилла Ковалева о запланированной свадьбе сына Мама убитого в Москве из-за парковки 24-летнего Кирилла Ковалева рассказала РИА Новости, что этим летом сын и его девушка хотели пожениться, а через пару лет завести детей. 2024-04-20T10:15 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, азербайджан, москва, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы