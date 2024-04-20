Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще двух украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро на Украине во время воздушной тревоги
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро на Украине во время воздушной тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 21.51 (совпадает с мск) сигнал тревоги звучит в Харьковской области. Позже тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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