https://ria.ru/20240420/trebovanie-1941241539.html
"Не получит": в США жестко высказались о новом требовании Зеленского
"Не получит": в США жестко высказались о новом требовании Зеленского - РИА Новости, 20.04.2024
"Не получит": в США жестко высказались о новом требовании Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не получит то количество оружия, которое он требует у своих западных союзников, заявил американский профессор Джон... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:58
2024-04-20T15:58
2024-04-20T16:14
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не получит то количество оружия, которое он требует у своих западных союзников, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Он составил список желаний, и, я думаю, именно его он подразумевает, когда говорит о плане. <…> Получит ли он хотя бы что-то близкое к тому количеству F-16 или артиллерийских орудий, которое он запрашивает? Ответ — нет, поскольку у нас их попросту нет", — отметил он.Миршаймер также подчеркнул, что дополнительные поставки оружия не помогут изменить ситуацию на поле боя в сторону ВСУ, так как Россия обладает преимуществом с точки зрения вооружения и живой силы. Кроме того, добавил он, российские планирующие авиабомбы оказывают колоссальное давление на украинскую армию.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для страны. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240420/voyska-1941233770.html
https://ria.ru/20240420/zayavlenie-1941196130.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, джон миршаймер, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джон Миршаймер, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
"Не получит": в США жестко высказались о новом требовании Зеленского
Профессор Миршаймер: Зеленский не получит запрашиваемой военной техники