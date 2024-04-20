https://ria.ru/20240420/trebovanie-1941241539.html

"Не получит": в США жестко высказались о новом требовании Зеленского

"Не получит": в США жестко высказались о новом требовании Зеленского - РИА Новости, 20.04.2024

"Не получит": в США жестко высказались о новом требовании Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не получит то количество оружия, которое он требует у своих западных союзников, заявил американский профессор Джон... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T15:58

2024-04-20T15:58

2024-04-20T16:14

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россия

сша

владимир зеленский

джон миршаймер

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не получит то количество оружия, которое он требует у своих западных союзников, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Он составил список желаний, и, я думаю, именно его он подразумевает, когда говорит о плане. <…> Получит ли он хотя бы что-то близкое к тому количеству F-16 или артиллерийских орудий, которое он запрашивает? Ответ — нет, поскольку у нас их попросту нет", — отметил он.Миршаймер также подчеркнул, что дополнительные поставки оружия не помогут изменить ситуацию на поле боя в сторону ВСУ, так как Россия обладает преимуществом с точки зрения вооружения и живой силы. Кроме того, добавил он, российские планирующие авиабомбы оказывают колоссальное давление на украинскую армию.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для страны. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/voyska-1941233770.html

https://ria.ru/20240420/zayavlenie-1941196130.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, владимир зеленский, джон миршаймер, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16