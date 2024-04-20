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"Не получит": в США жестко высказались о новом требовании Зеленского - РИА Новости, 20.04.2024
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15:58 20.04.2024 (обновлено: 16:14 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/trebovanie-1941241539.html
"Не получит": в США жестко высказались о новом требовании Зеленского
"Не получит": в США жестко высказались о новом требовании Зеленского - РИА Новости, 20.04.2024
"Не получит": в США жестко высказались о новом требовании Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не получит то количество оружия, которое он требует у своих западных союзников, заявил американский профессор Джон... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:58
2024-04-20T16:14
украина
россия
сша
владимир зеленский
джон миршаймер
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не получит то количество оружия, которое он требует у своих западных союзников, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Он составил список желаний, и, я думаю, именно его он подразумевает, когда говорит о плане. &lt;…&gt; Получит ли он хотя бы что-то близкое к тому количеству F-16 или артиллерийских орудий, которое он запрашивает? Ответ — нет, поскольку у нас их попросту нет", — отметил он.Миршаймер также подчеркнул, что дополнительные поставки оружия не помогут изменить ситуацию на поле боя в сторону ВСУ, так как Россия обладает преимуществом с точки зрения вооружения и живой силы. Кроме того, добавил он, российские планирующие авиабомбы оказывают колоссальное давление на украинскую армию.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для страны. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240420/voyska-1941233770.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, джон миршаймер, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джон Миршаймер, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
"Не получит": в США жестко высказались о новом требовании Зеленского

Профессор Миршаймер: Зеленский не получит запрашиваемой военной техники

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не получит то количество оружия, которое он требует у своих западных союзников, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Он составил список желаний, и, я думаю, именно его он подразумевает, когда говорит о плане. <…> Получит ли он хотя бы что-то близкое к тому количеству F-16 или артиллерийских орудий, которое он запрашивает? Ответ — нет, поскольку у нас их попросту нет", — отметил он.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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Миршаймер также подчеркнул, что дополнительные поставки оружия не помогут изменить ситуацию на поле боя в сторону ВСУ, так как Россия обладает преимуществом с точки зрения вооружения и живой силы. Кроме того, добавил он, российские планирующие авиабомбы оказывают колоссальное давление на украинскую армию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для страны. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДжон МиршаймерСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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