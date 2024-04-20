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В Ростовском зоопарке тигрица Услада отметила шестой день рождения - РИА Новости, 20.04.2024
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Хорошие новости
 
14:27 20.04.2024 (обновлено: 15:45 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/tigritsa-1941230752.html
В Ростовском зоопарке тигрица Услада отметила шестой день рождения
В Ростовском зоопарке тигрица Услада отметила шестой день рождения - РИА Новости, 20.04.2024
В Ростовском зоопарке тигрица Услада отметила шестой день рождения
Амурской тигрице по кличке Услада из зоопарка Ростова-на-Дону исполнилось шесть лет, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:27
2024-04-20T15:45
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр — РИА Новости. Амурской тигрице по кличке Услада из зоопарка Ростова-на-Дону исполнилось шесть лет, сообщило учреждение в Telegram-канале. "Рыжей красавице Усладе сегодня шесть лет. &lt;…&gt; Иногда у нее все же бывает хорошее настроение, она может выйти к гостям и позволить себя сфотографировать", — говорится в публикации. Как пояснили в зоопарке, Услада — дочь вольных родителей, поэтому она "дама с характером". Благодаря стараниям зоологов она стала более спокойной, но навязчивую публику все же не любит.Впервые тигрица появилась в Ростовском зоопарке в марте 2019 года. По программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по размножению амурских тигров она прибыла из Московского зоопарка для создания пары с тигром Устином.Зоопарк Ростова-на-Дону — один из крупнейших в России и Европе, в 2022 году ему исполнилось 95 лет. Там представлена коллекция более чем из 500 видов животных, 284 из которых входят в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, 34 видa — в Kpaсную книгy России, 14 видов — в Красную книгу Ростовской области.
https://ria.ru/20240415/tigryata-1940243421.html
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Амурской тигрице Усладе Ростовского-на-Дону зоопарка исполнилось 6 лет
Рыжей красавице Усладе сегодня 🎂 6 лет! ✨ Впервые она появилась в нашем зоопарке в марте 2019 года. 🔹 По программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по размножению амурских тигров она прибыла из Московского зоопарка для создания пары с тигром Устином. 🐯 Услада – дочь вольных родителей, поэтому она - дама с характером. Благодаря профессиональной работе зоологов нашего зоопарка она стала более спокойной, но навязчивую публику все же не любит.
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ростов-на-дону, россия, московский зоопарк, европа
Хорошие новости, Ростов-на-Дону, Россия, Московский зоопарк, Европа
В Ростовском зоопарке тигрица Услада отметила шестой день рождения

В Ростовском зоопарке тигрица Услада дала себя поснимать в свой день рождения

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр — РИА Новости. Амурской тигрице по кличке Услада из зоопарка Ростова-на-Дону исполнилось шесть лет, сообщило учреждение в Telegram-канале.
"Рыжей красавице Усладе сегодня шесть лет. <…> Иногда у нее все же бывает хорошее настроение, она может выйти к гостям и позволить себя сфотографировать", — говорится в публикации.
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Как пояснили в зоопарке, Услада — дочь вольных родителей, поэтому она "дама с характером". Благодаря стараниям зоологов она стала более спокойной, но навязчивую публику все же не любит.
Впервые тигрица появилась в Ростовском зоопарке в марте 2019 года. По программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по размножению амурских тигров она прибыла из Московского зоопарка для создания пары с тигром Устином.
Зоопарк Ростова-на-Дону — один из крупнейших в России и Европе, в 2022 году ему исполнилось 95 лет. Там представлена коллекция более чем из 500 видов животных, 284 из которых входят в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, 34 видa — в Kpaсную книгy России, 14 видов — в Красную книгу Ростовской области.
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