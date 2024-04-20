https://ria.ru/20240420/tigritsa-1941230752.html

В Ростовском зоопарке тигрица Услада отметила шестой день рождения

В Ростовском зоопарке тигрица Услада отметила шестой день рождения - РИА Новости, 20.04.2024

В Ростовском зоопарке тигрица Услада отметила шестой день рождения

Амурской тигрице по кличке Услада из зоопарка Ростова-на-Дону исполнилось шесть лет, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:27

2024-04-20T14:27

2024-04-20T15:45

хорошие новости

ростов-на-дону

россия

московский зоопарк

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941236232_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c05eae2a96354f96fa214d5316a0106b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр — РИА Новости. Амурской тигрице по кличке Услада из зоопарка Ростова-на-Дону исполнилось шесть лет, сообщило учреждение в Telegram-канале. "Рыжей красавице Усладе сегодня шесть лет. <…> Иногда у нее все же бывает хорошее настроение, она может выйти к гостям и позволить себя сфотографировать", — говорится в публикации. Как пояснили в зоопарке, Услада — дочь вольных родителей, поэтому она "дама с характером". Благодаря стараниям зоологов она стала более спокойной, но навязчивую публику все же не любит.Впервые тигрица появилась в Ростовском зоопарке в марте 2019 года. По программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по размножению амурских тигров она прибыла из Московского зоопарка для создания пары с тигром Устином.Зоопарк Ростова-на-Дону — один из крупнейших в России и Европе, в 2022 году ему исполнилось 95 лет. Там представлена коллекция более чем из 500 видов животных, 284 из которых входят в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, 34 видa — в Kpaсную книгy России, 14 видов — в Красную книгу Ростовской области.

https://ria.ru/20240415/tigryata-1940243421.html

https://ria.ru/20240329/panda-1936520164.html

ростов-на-дону

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Амурской тигрице Усладе Ростовского-на-Дону зоопарка исполнилось 6 лет Рыжей красавице Усладе сегодня 🎂 6 лет! ✨ Впервые она появилась в нашем зоопарке в марте 2019 года. 🔹 По программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по размножению амурских тигров она прибыла из Московского зоопарка для создания пары с тигром Устином. 🐯 Услада – дочь вольных родителей, поэтому она - дама с характером. Благодаря профессиональной работе зоологов нашего зоопарка она стала более спокойной, но навязчивую публику все же не любит. 2024-04-20T14:27 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростов-на-дону, россия, московский зоопарк, европа