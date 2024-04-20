https://ria.ru/20240420/tekhosmotr-1941284045.html

МВД предложило ужесточить контроль за техосмотром транспорта

МВД предложило ужесточить контроль за техосмотром транспорта - РИА Новости, 20.04.2024

МВД предложило ужесточить контроль за техосмотром транспорта

Министерство внутренних дел предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за техническим осмотром транспортных средств, законопроект опубликован на... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T23:01

2024-04-20T23:01

2024-04-20T23:24

общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство внутренних дел предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за техническим осмотром транспортных средств, законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения, утвержденный приказом МВД России от 13 декабря 2021 г. № 1025, дополнить пунктами 6-11 следующего содержания: 6. Три факта внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты "Тахограф или контрольное устройство", — говорится в тексте.Исходя из пояснительной записки к документу, транспортное средство должно быть оснащено контрольным устройством (тахографом) регистрации режима труда и отдыха водителя. Так, при формировании диагностической карты в графе "Тахограф или контрольное устройство (тахограф)" указываются марка, модель, серийный номер аппарата, расположенного в транспортном средстве на момент техосмотра. Помимо этого, другими обновленными пунктами устанавливается, что в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) загружаются фото, где транспортное средство "парит в воздухе", что является следствием наложения одного изображения на другое. При мониторинге ЕАИСТО также выявляются факты подписания диагностических карт разными техническими экспертами одного оператора техосмотра при наличии на фото одного ‎и того же человека, что может свидетельствовать о высокой степени вероятности нарушений обязательных требований. Еще один предлагаемый индикатор позволит с высокой долей вероятности свидетельствовать о наличии нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по содержанию железнодорожных переездов. В пояснительной записке уточняется, что индикаторы направлены на выявление соответствия или отклонения от параметров объектов контроля, свидетельствующих о нарушениях обязательных требований при техосмотрах. Эти индикаторы способствуют профилактике нарушений обязательных требований со стороны контролируемых лиц.

https://ria.ru/20231104/glonass-1907349287.html

https://ria.ru/20231211/skorost-1915182798.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто