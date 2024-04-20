Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 20.04.2024 (обновлено: 18:01 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/tbilisi-1941255405.html
В Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах
В Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах - РИА Новости, 20.04.2024
В Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах
В центре Тбилиси проходит марш женщин против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:46
2024-04-20T18:01
в мире
тбилиси
грузия
брюссель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940724063_0:111:1195:783_1920x0_80_0_0_373be0a7c38cfbacbe58109f3f7405f9.jpg
ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. В центре Тбилиси проходит марш женщин против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Марш является одной из демонстраций, которые взяли старт в последнее время в Тбилиси из-за спорного закона об иноагентах. Рассматриваемый парламентом законопроект называется "О прозрачности иностранного влияния". Женщины из разных организаций, к которым присоединились рядовые граждане, собрались изначально на площади Республики, а затем двинулись в сторону здания парламента на проспекте Руставели. Проспект на данный момент перекрыт. Вечером планируется очередная массовая акция против закона. Парламент Грузии в среду принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Это решение подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В Брюсселе Тбилиси, в частности, намекнули, что с такими законами страну вряд ли возьмут в ЕС, а в столице Грузии регулярно проходят митинги с требованием отозвать законопроект.
https://ria.ru/20240417/medvedev-1940523726.html
https://ria.ru/20240418/gruziya-1940894672.html
тбилиси
грузия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940724063_2:0:1194:894_1920x0_80_0_0_206dee361f0e4e51f14e8ae9999703c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, грузия, брюссель, евросоюз
В мире, Тбилиси, Грузия, Брюссель, Евросоюз
В Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах

В центре Тбилиси женщины вышли на марш против закона об иноагентах

© SputnikМитинг против принятия закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг против принятия закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Sputnik
Митинг против принятия закона об иноагентах в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. В центре Тбилиси проходит марш женщин против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости.
Марш является одной из демонстраций, которые взяли старт в последнее время в Тбилиси из-за спорного закона об иноагентах. Рассматриваемый парламентом законопроект называется "О прозрачности иностранного влияния".
Спецназ и полиция у парламента Грузии во время митинга против принятия закона об иноагентах - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Медведев рассказал, кто стоит за протестами в Грузии
17 апреля, 10:36
Женщины из разных организаций, к которым присоединились рядовые граждане, собрались изначально на площади Республики, а затем двинулись в сторону здания парламента на проспекте Руставели. Проспект на данный момент перекрыт.
Вечером планируется очередная массовая акция против закона.
Парламент Грузии в среду принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Это решение подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В Брюсселе Тбилиси, в частности, намекнули, что с такими законами страну вряд ли возьмут в ЕС, а в столице Грузии регулярно проходят митинги с требованием отозвать законопроект.
Тбилиси
В Киеве обиделись на слова премьера Грузии об Украине
18 апреля, 19:45
 
В миреТбилисиГрузияБрюссельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала