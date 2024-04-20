https://ria.ru/20240420/tbilisi-1941255405.html

В Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах

В Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах - РИА Новости, 20.04.2024

В Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах

В центре Тбилиси проходит марш женщин против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T17:46

2024-04-20T17:46

2024-04-20T18:01

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ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. В центре Тбилиси проходит марш женщин против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Марш является одной из демонстраций, которые взяли старт в последнее время в Тбилиси из-за спорного закона об иноагентах. Рассматриваемый парламентом законопроект называется "О прозрачности иностранного влияния". Женщины из разных организаций, к которым присоединились рядовые граждане, собрались изначально на площади Республики, а затем двинулись в сторону здания парламента на проспекте Руставели. Проспект на данный момент перекрыт. Вечером планируется очередная массовая акция против закона. Парламент Грузии в среду принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Это решение подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В Брюсселе Тбилиси, в частности, намекнули, что с такими законами страну вряд ли возьмут в ЕС, а в столице Грузии регулярно проходят митинги с требованием отозвать законопроект.

https://ria.ru/20240417/medvedev-1940523726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тбилиси, грузия, брюссель, евросоюз