https://ria.ru/20240420/tbilisi-1941255405.html
В Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах
В Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах - РИА Новости, 20.04.2024
В Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах
В центре Тбилиси проходит марш женщин против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:46
2024-04-20T17:46
2024-04-20T18:01
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ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. В центре Тбилиси проходит марш женщин против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Марш является одной из демонстраций, которые взяли старт в последнее время в Тбилиси из-за спорного закона об иноагентах. Рассматриваемый парламентом законопроект называется "О прозрачности иностранного влияния". Женщины из разных организаций, к которым присоединились рядовые граждане, собрались изначально на площади Республики, а затем двинулись в сторону здания парламента на проспекте Руставели. Проспект на данный момент перекрыт. Вечером планируется очередная массовая акция против закона. Парламент Грузии в среду принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Это решение подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В Брюсселе Тбилиси, в частности, намекнули, что с такими законами страну вряд ли возьмут в ЕС, а в столице Грузии регулярно проходят митинги с требованием отозвать законопроект.
https://ria.ru/20240417/medvedev-1940523726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, грузия, брюссель, евросоюз
В мире, Тбилиси, Грузия, Брюссель, Евросоюз
В Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах
В центре Тбилиси женщины вышли на марш против закона об иноагентах
ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. В центре Тбилиси проходит марш женщин против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости.
Марш является одной из демонстраций, которые взяли старт в последнее время в Тбилиси из-за спорного закона об иноагентах. Рассматриваемый парламентом законопроект называется "О прозрачности иностранного влияния".
Женщины из разных организаций, к которым присоединились рядовые граждане, собрались изначально на площади Республики, а затем двинулись в сторону здания парламента на проспекте Руставели. Проспект на данный момент перекрыт.
Вечером планируется очередная массовая акция против закона.
Парламент Грузии
в среду принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Это решение подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В Брюсселе
Тбилиси, в частности, намекнули, что с такими законами страну вряд ли возьмут в ЕС
, а в столице Грузии регулярно проходят митинги с требованием отозвать законопроект.