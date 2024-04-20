https://ria.ru/20240420/tashtagol-1941198657.html

В Таштаголе приостановили работу городской котельной

В Таштаголе приостановили работу городской котельной - РИА Новости, 20.04.2024

В Таштаголе приостановили работу городской котельной

Работу городской котельной приостановили из-за паводка в городе Таштагол Кемеровской области, тепло и горячая вода не подаются, сообщил глава района Андрей... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:02

2024-04-20T10:02

2024-04-20T10:09

таштагол

кемеровская область

андрей орлов

наводнения в россии — 2024

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КЕМЕРОВО, 20 апр – РИА Новости. Работу городской котельной приостановили из-за паводка в городе Таштагол Кемеровской области, тепло и горячая вода не подаются, сообщил глава района Андрей Орлов. "Из-за паводка на городскую котельную поступает вода, не соответствующая требованиям — показатели мутности и цветности выше нормы. Чтобы сохранить технологическое котельное оборудование, решено приостановить его работу, то есть будет временно прекращено теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей", – написал Орлов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что при восстановлении качества воды котельная вернётся в штатный режим работы.

https://ria.ru/20240411/pavodok-1939345561.html

таштагол

кемеровская область

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Дарья Буймова

таштагол, кемеровская область, андрей орлов, наводнения в россии — 2024