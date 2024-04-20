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В Таштаголе приостановили работу городской котельной - РИА Новости, 20.04.2024
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10:02 20.04.2024 (обновлено: 10:09 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/tashtagol-1941198657.html
В Таштаголе приостановили работу городской котельной
В Таштаголе приостановили работу городской котельной - РИА Новости, 20.04.2024
В Таштаголе приостановили работу городской котельной
Работу городской котельной приостановили из-за паводка в городе Таштагол Кемеровской области, тепло и горячая вода не подаются, сообщил глава района Андрей... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T10:02
2024-04-20T10:09
таштагол
кемеровская область
андрей орлов
наводнения в россии — 2024
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КЕМЕРОВО, 20 апр – РИА Новости. Работу городской котельной приостановили из-за паводка в городе Таштагол Кемеровской области, тепло и горячая вода не подаются, сообщил глава района Андрей Орлов. "Из-за паводка на городскую котельную поступает вода, не соответствующая требованиям — показатели мутности и цветности выше нормы. Чтобы сохранить технологическое котельное оборудование, решено приостановить его работу, то есть будет временно прекращено теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей", – написал Орлов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что при восстановлении качества воды котельная вернётся в штатный режим работы.
https://ria.ru/20240411/pavodok-1939345561.html
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таштагол, кемеровская область, андрей орлов, наводнения в россии — 2024
Таштагол, Кемеровская область, Андрей Орлов, Наводнения в России — 2024
В Таштаголе приостановили работу городской котельной

В Таштаголе приостановили работу городской котельной из-за паводка

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводок
Паводок - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Паводок. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 апр – РИА Новости. Работу городской котельной приостановили из-за паводка в городе Таштагол Кемеровской области, тепло и горячая вода не подаются, сообщил глава района Андрей Орлов.
"Из-за паводка на городскую котельную поступает вода, не соответствующая требованиям — показатели мутности и цветности выше нормы. Чтобы сохранить технологическое котельное оборудование, решено приостановить его работу, то есть будет временно прекращено теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей", – написал Орлов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что при восстановлении качества воды котельная вернётся в штатный режим работы.
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ТаштаголКемеровская областьАндрей ОрловНаводнения в России — 2024
 
 
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