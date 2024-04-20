https://ria.ru/20240420/tanki-1941270457.html

За два месяца российские военные вывели из строя не менее пяти Abrams ВСУ

За два месяца российские военные вывели из строя не менее пяти Abrams ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024

За два месяца российские военные вывели из строя не менее пяти Abrams ВСУ

По меньше мере пять американских танков Abrams были выведены из строя на Украине за два последних месяца, при этом всего США передали Киеву 31 танк Abrams,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T20:26

2024-04-20T20:26

2024-04-20T20:37

в мире

украина

россия

сша

маркус райснер

сергей лавров

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938049973_8:0:1487:832_1920x0_80_0_0_712485349a0b309605a6168c11c57f74.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. По меньше мере пять американских танков Abrams были выведены из строя на Украине за два последних месяца, при этом всего США передали Киеву 31 танк Abrams, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники. "За последние два месяца российские войска вывели из строя пять из 31 танка M1 Abrams американского производства, которые Пентагон отправил на Украину прошлой осенью, сообщил высокопоставленный американский чиновник", - пишет издание. Кроме того, австрийский военный инструктор полковник Маркус Райснер заявил, что по крайней мере еще три танка получили средние повреждения на передовой в начале этого года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240307/kladbische-1931612978.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, маркус райснер, сергей лавров, нато, министерство обороны сша