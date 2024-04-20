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За два месяца российские военные вывели из строя не менее пяти Abrams ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:26 20.04.2024 (обновлено: 20:37 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/tanki-1941270457.html
За два месяца российские военные вывели из строя не менее пяти Abrams ВСУ
За два месяца российские военные вывели из строя не менее пяти Abrams ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024
За два месяца российские военные вывели из строя не менее пяти Abrams ВСУ
По меньше мере пять американских танков Abrams были выведены из строя на Украине за два последних месяца, при этом всего США передали Киеву 31 танк Abrams,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T20:26
2024-04-20T20:37
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. По меньше мере пять американских танков Abrams были выведены из строя на Украине за два последних месяца, при этом всего США передали Киеву 31 танк Abrams, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники. "За последние два месяца российские войска вывели из строя пять из 31 танка M1 Abrams американского производства, которые Пентагон отправил на Украину прошлой осенью, сообщил высокопоставленный американский чиновник", - пишет издание. Кроме того, австрийский военный инструктор полковник Маркус Райснер заявил, что по крайней мере еще три танка получили средние повреждения на передовой в начале этого года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, маркус райснер, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Маркус Райснер, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
За два месяца российские военные вывели из строя не менее пяти Abrams ВСУ

NYT: ВС России за два месяца вывели из строя пять танков Abrams на Украине

© РИА НовостиКадр видео уничтожения американского танка Abrams под Авдеевкой
Кадр видео уничтожения американского танка Abrams под Авдеевкой
© РИА Новости
Кадр видео уничтожения американского танка Abrams под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. По меньше мере пять американских танков Abrams были выведены из строя на Украине за два последних месяца, при этом всего США передали Киеву 31 танк Abrams, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.
«
"За последние два месяца российские войска вывели из строя пять из 31 танка M1 Abrams американского производства, которые Пентагон отправил на Украину прошлой осенью, сообщил высокопоставленный американский чиновник", - пишет издание.
Кроме того, австрийский военный инструктор полковник Маркус Райснер заявил, что по крайней мере еще три танка получили средние повреждения на передовой в начале этого года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Подбитый в ходе спецоперации американский танк M1A1 Abrams
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАМаркус РайснерСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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