https://ria.ru/20240420/sud-1941285125.html

Вопрос ареста третьего фигуранта дела об убийстве москвича решат 22 апреля

Вопрос ареста третьего фигуранта дела об убийстве москвича решат 22 апреля - РИА Новости, 20.04.2024

Вопрос ареста третьего фигуранта дела об убийстве москвича решат 22 апреля

Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля рассмотрит ходатайство следствия об аресте Нахида Гусейнова, третьего фигуранта дела об убийстве из-за замечания о... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T23:26

2024-04-20T23:26

2024-04-20T23:27

происшествия

жилье

россия

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля рассмотрит ходатайство следствия об аресте Нахида Гусейнова, третьего фигуранта дела об убийстве из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 22 апреля, 14.00", - сказал собеседник агентства. Ранее в суд поступили ходатайства об аресте предполагаемых отца Шахина Аббасова Низами и дяди Бахтияра. Срок их задержания был продлен на 72 часа, а ходатайства об аресте также будут рассмотрены в понедельник. По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, подозреваемый скрылся. По информации СК и прокуратуры, Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве, и двое соучастников были задержаны в пятницу в Ростовской области. СК РФ сообщал, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. Другой источник заявлял, что отец Аббасова Низами получил гражданство России благодаря фиктивному браку, "его "супругу" сейчас ищут".

https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1940992279.html

https://ria.ru/20240420/sud-1941252493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, россия, убийство мужчины на юго-востоке москвы