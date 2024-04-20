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Вопрос ареста третьего фигуранта дела об убийстве москвича решат 22 апреля - РИА Новости, 20.04.2024
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23:26 20.04.2024 (обновлено: 23:27 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/sud-1941285125.html
Вопрос ареста третьего фигуранта дела об убийстве москвича решат 22 апреля
Вопрос ареста третьего фигуранта дела об убийстве москвича решат 22 апреля - РИА Новости, 20.04.2024
Вопрос ареста третьего фигуранта дела об убийстве москвича решат 22 апреля
Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля рассмотрит ходатайство следствия об аресте Нахида Гусейнова, третьего фигуранта дела об убийстве из-за замечания о... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T23:26
2024-04-20T23:27
происшествия
жилье
россия
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля рассмотрит ходатайство следствия об аресте Нахида Гусейнова, третьего фигуранта дела об убийстве из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 22 апреля, 14.00", - сказал собеседник агентства. Ранее в суд поступили ходатайства об аресте предполагаемых отца Шахина Аббасова Низами и дяди Бахтияра. Срок их задержания был продлен на 72 часа, а ходатайства об аресте также будут рассмотрены в понедельник. По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, подозреваемый скрылся. По информации СК и прокуратуры, Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве, и двое соучастников были задержаны в пятницу в Ростовской области. СК РФ сообщал, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. Другой источник заявлял, что отец Аббасова Низами получил гражданство России благодаря фиктивному браку, "его "супругу" сейчас ищут".
https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1940992279.html
https://ria.ru/20240420/sud-1941252493.html
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происшествия, жилье, россия, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Жилье, Россия, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Вопрос ареста третьего фигуранта дела об убийстве москвича решат 22 апреля

Суд решит вопрос ареста третьего фигуранта дела об убийстве москвича 22 апреля

© Фото : Прокуратура МосквыПодъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля рассмотрит ходатайство следствия об аресте Нахида Гусейнова, третьего фигуранта дела об убийстве из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 22 апреля, 14.00", - сказал собеседник агентства.
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19 апреля, 11:13
Ранее в суд поступили ходатайства об аресте предполагаемых отца Шахина Аббасова Низами и дяди Бахтияра. Срок их задержания был продлен на 72 часа, а ходатайства об аресте также будут рассмотрены в понедельник.
По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, подозреваемый скрылся.
По информации СК и прокуратуры, Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве, и двое соучастников были задержаны в пятницу в Ростовской области.
СК РФ сообщал, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. Другой источник заявлял, что отец Аббасова Низами получил гражданство России благодаря фиктивному браку, "его "супругу" сейчас ищут".
Подъезд жилого дома на улице Краснодарской, где произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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Вчера, 17:20
 
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