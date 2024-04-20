https://ria.ru/20240420/sud-1941257923.html

Суд рассмотрит вопрос об аресте двух Аббасовых по делу об убийстве москвича

Суд рассмотрит вопрос об аресте двух Аббасовых по делу об убийстве москвича - РИА Новости, 20.04.2024

Суд рассмотрит вопрос об аресте двух Аббасовых по делу об убийстве москвича

Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайства об аресте двух членов семьи Аббасовых по делу об убийстве москвича из-за замечания о неправильно... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T18:13

2024-04-20T18:13

2024-04-20T18:13

происшествия

россия

убийство мужчины на юго-востоке москвы

москва

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайства об аресте двух членов семьи Аббасовых по делу об убийстве москвича из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аббасова Б.И.О. и Аббасова Н.И.О. назначено на 16.20 и 16.40", - сказал собеседник агентства. Предположительно, это отец Шахина Аббасова Низами и дядя Бахтияр. По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Дело расследуется по статье "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Шахин Аббасов и трое соучастников объявлены в федеральный розыск. СК РФ сообщал, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. Другой источник заявлял, что отец Аббасова Низами получил гражданство России благодаря фиктивному браку, "его "супругу" сейчас ищут".

https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940841240.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, москва