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"Выхода нет": экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины
"Выхода нет": экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины - РИА Новости, 20.04.2024
"Выхода нет": экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины
Западные союзники Киева не знают, как им выйти из конфликта на Украине, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо в интервью... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:08
2024-04-20T11:08
2024-04-20T14:59
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Западные союзники Киева не знают, как им выйти из конфликта на Украине, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина все еще может победить", — отметил он.По мнению Бо, с самого начала конфликта Запад был уверен, что у него получится разрушить Россию с помощью санкций, поэтому он даже не задумывался о достижении победы на поле боя. Кроме того, добавил он, ситуация для ВСУ ухудшается ежедневно, а российская армия постепенно движется вперед.В марте президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что западные страны после начала специальной военной операции на Украине полагали покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.
https://ria.ru/20240420/zayavlenie-1941196130.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Жак Бо, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Выхода нет": экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины
Экс-советник НАТО Жак Бо: у Запада нет стратегии выхода из конфликта на Украине