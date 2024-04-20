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"Выхода нет": экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины - РИА Новости, 20.04.2024
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11:08 20.04.2024 (обновлено: 14:59 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/strategiya-1941206677.html
"Выхода нет": экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины
"Выхода нет": экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины - РИА Новости, 20.04.2024
"Выхода нет": экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины
Западные союзники Киева не знают, как им выйти из конфликта на Украине, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо в интервью... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:08
2024-04-20T14:59
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Западные союзники Киева не знают, как им выйти из конфликта на Украине, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина все еще может победить", — отметил он.По мнению Бо, с самого начала конфликта Запад был уверен, что у него получится разрушить Россию с помощью санкций, поэтому он даже не задумывался о достижении победы на поле боя. Кроме того, добавил он, ситуация для ВСУ ухудшается ежедневно, а российская армия постепенно движется вперед.В марте президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что западные страны после начала специальной военной операции на Украине полагали покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.
https://ria.ru/20240420/zayavlenie-1941196130.html
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в мире, украина, россия, киев, жак бо, владимир путин, дмитрий киселев, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Жак Бо, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Выхода нет": экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины

Экс-советник НАТО Жак Бо: у Запада нет стратегии выхода из конфликта на Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiВоеннослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево
Военнослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Военнослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Западные союзники Киева не знают, как им выйти из конфликта на Украине, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина все еще может победить", — отметил он.
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По мнению Бо, с самого начала конфликта Запад был уверен, что у него получится разрушить Россию с помощью санкций, поэтому он даже не задумывался о достижении победы на поле боя. Кроме того, добавил он, ситуация для ВСУ ухудшается ежедневно, а российская армия постепенно движется вперед.
В марте президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что западные страны после начала специальной военной операции на Украине полагали покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.
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В миреУкраинаРоссияКиевЖак БоВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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