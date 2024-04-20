https://ria.ru/20240420/strana-1941200324.html

В Винницкой области мужчины в военной форме застрелили полицейского

В Винницкой области мужчины в военной форме застрелили полицейского - РИА Новости, 20.04.2024

В Винницкой области мужчины в военной форме застрелили полицейского

В Винницкой области группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:13

2024-04-20T10:13

2024-04-20T14:49

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Винницкой области группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту, сообщило издание "Страна.ua"."Люди в военной форме сегодня ночью застрелили полицейского на блокпосту. Это произошло в Винницкой области, между селами Флорино и Еланец в Гайсинском районе", — говорится в публикации. По данным издания, внедорожник, окрашенный защитной краской, остановили для проверки документов. Злоумышленники открыли огонь. Один из сотрудников полиции погиб, второй госпитализирован.После этого мужчины в военной форме направились в сторону Одесской области, расположенной к югу от Винницкой.Как пишут украинские СМИ, полиция начала операцию по перехвату злоумышленников.

https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941018821.html

https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920973018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, винницкая область, украина, одесская область