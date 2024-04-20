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В Винницкой области мужчины в военной форме застрелили полицейского
В Винницкой области мужчины в военной форме застрелили полицейского - РИА Новости, 20.04.2024
В Винницкой области мужчины в военной форме застрелили полицейского
В Винницкой области группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T10:13
2024-04-20T10:13
2024-04-20T14:49
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Винницкой области группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту, сообщило издание "Страна.ua"."Люди в военной форме сегодня ночью застрелили полицейского на блокпосту. Это произошло в Винницкой области, между селами Флорино и Еланец в Гайсинском районе", — говорится в публикации. По данным издания, внедорожник, окрашенный защитной краской, остановили для проверки документов. Злоумышленники открыли огонь. Один из сотрудников полиции погиб, второй госпитализирован.После этого мужчины в военной форме направились в сторону Одесской области, расположенной к югу от Винницкой.Как пишут украинские СМИ, полиция начала операцию по перехвату злоумышленников.
https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941018821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, винницкая область, украина, одесская область
В мире, Винницкая область, Украина, Одесская область
В Винницкой области мужчины в военной форме застрелили полицейского
В Винницкой области мужчины в военной форме застрелили полицейского на блокпосту