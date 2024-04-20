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Палата представителей США начала рассмотрение проекта по помощи Украине - РИА Новости, 20.04.2024
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17:10 20.04.2024 (обновлено: 18:16 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/ssha-1941251283.html
Палата представителей США начала рассмотрение проекта по помощи Украине
Палата представителей США начала рассмотрение проекта по помощи Украине - РИА Новости, 20.04.2024
Палата представителей США начала рассмотрение проекта по помощи Украине
Палата представителей США на внеплановой субботней сессии начала рассматривать перечень законопроектов, среди которых — выделение дополнительной помощи Украине, РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:10
2024-04-20T18:16
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украина
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии начала рассматривать перечень законопроектов, среди которых — выделение дополнительной помощи Украине, поддержка Израиля и Тайваня, а также ужесточение санкций против России и Ирана. Согласно расписанию, представленному координатором республиканского большинства конгрессменом Томом Эммером, заседание началось в 9:00 по местному времени (16:00 мск). Оно стартовало с рассмотрения законопроекта H.R. 8038 "Мир через силу в XXI веке", который наделяет американского президента полномочиями по введению новых санкций против Москвы и Тегерана.В этом документе содержатся положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.Вслед за этим конгрессмены рассмотрят законопроект о поддержке союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Затем они перейдут к пакету новой поддержки Киева. Конгрессменам предстоит также рассмотреть поправки к документу о финансировании Украины. К нему предложили уже свыше 130 дополнений, включая отправку всех конгрессменов, проголосовавших за, в ряды ВСУ; запрет финансирования, пока в стране не закроют все биологические лаборатории и не проведут честные выборы; перенаправление этих средств американским семьям, члены которых умерли от употребления запрещенного наркотика фентанила.После этого палата представителей рассмотрит документ о помощи Израилю. Голосование по всем проектам запланировано с 13:00 до 13:30 по местному времени (20:00-20:30 мск). Кто поделит деньги?Американские власти утверждают, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.
https://ria.ru/20240419/zakonoproekty-1941127487.html
https://ria.ru/20240210/ssha-1926529366.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, антон силуанов, дмитрий песков, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, конгресс сша, в мире
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Антон Силуанов, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Конгресс США, В мире
Палата представителей США начала рассмотрение проекта по помощи Украине

Конгресс США начал рассмотрение законов по помощи Украине и российским активам

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии начала рассматривать перечень законопроектов, среди которых — выделение дополнительной помощи Украине, поддержка Израиля и Тайваня, а также ужесточение санкций против России и Ирана.
Согласно расписанию, представленному координатором республиканского большинства конгрессменом Томом Эммером, заседание началось в 9:00 по местному времени (16:00 мск). Оно стартовало с рассмотрения законопроекта H.R. 8038 "Мир через силу в XXI веке", который наделяет американского президента полномочиями по введению новых санкций против Москвы и Тегерана.
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В этом документе содержатся положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.
Вслед за этим конгрессмены рассмотрят законопроект о поддержке союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Затем они перейдут к пакету новой поддержки Киева.
Конгрессменам предстоит также рассмотреть поправки к документу о финансировании Украины. К нему предложили уже свыше 130 дополнений, включая отправку всех конгрессменов, проголосовавших за, в ряды ВСУ; запрет финансирования, пока в стране не закроют все биологические лаборатории и не проведут честные выборы; перенаправление этих средств американским семьям, члены которых умерли от употребления запрещенного наркотика фентанила.
После этого палата представителей рассмотрит документ о помощи Израилю.
Голосование по всем проектам запланировано с 13:00 до 13:30 по местному времени (20:00-20:30 мск).
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10 февраля, 03:57

Кто поделит деньги?

Американские власти утверждают, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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РоссияУкраинаСШАСергей ЛавровАнтон СилуановДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныКонгресс СШАВ мире
 
 
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