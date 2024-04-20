Палата представителей США начала рассмотрение проекта по помощи Украине
Конгресс США начал рассмотрение законов по помощи Украине и российским активам
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии начала рассматривать перечень законопроектов, среди которых — выделение дополнительной помощи Украине, поддержка Израиля и Тайваня, а также ужесточение санкций против России и Ирана.
Согласно расписанию, представленному координатором республиканского большинства конгрессменом Томом Эммером, заседание началось в 9:00 по местному времени (16:00 мск). Оно стартовало с рассмотрения законопроекта H.R. 8038 "Мир через силу в XXI веке", который наделяет американского президента полномочиями по введению новых санкций против Москвы и Тегерана.
В этом документе содержатся положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.
Вслед за этим конгрессмены рассмотрят законопроект о поддержке союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Затем они перейдут к пакету новой поддержки Киева.
Конгрессменам предстоит также рассмотреть поправки к документу о финансировании Украины. К нему предложили уже свыше 130 дополнений, включая отправку всех конгрессменов, проголосовавших за, в ряды ВСУ; запрет финансирования, пока в стране не закроют все биологические лаборатории и не проведут честные выборы; перенаправление этих средств американским семьям, члены которых умерли от употребления запрещенного наркотика фентанила.
После этого палата представителей рассмотрит документ о помощи Израилю.
Голосование по всем проектам запланировано с 13:00 до 13:30 по местному времени (20:00-20:30 мск).
Кто поделит деньги?
Американские власти утверждают, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.
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