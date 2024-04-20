Сенат США поддержал закон о слежке за иностранцами
Сенат США одобрил продление закона о слежке за иностранцами за пределами страны
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сенат США поддержал законопроект о реформировании и продлении действия раздела 702 федерального закона о слежке, позволяющего вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами Соединенных Штатов, следует из заявления советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
Срок действия соответствующего раздела заканчивался 19 апреля. Ранее законопроект поддержала палата представителей, продлив своим решением действие закона на два года (изначально предполагалось продлить его на пять лет). При этом поправка, согласно которой спецслужбам нужно было бы получать ордер для доступа к информации американских граждан, полученной в ходе слежки за иностранцами, была отклонена.
МИД прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США через телефоны
1 июня 2023, 12:49
"Мы приветствуем принятие сенатом принятого ранее палатой представителей законопроекта 7888 "О реформировании разведки и обеспечении безопасности Америки"… Президент оперативно подпишет закон", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.
Статья 702 федерального закона США FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми иностранными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам. Эту меру неоднократно подвергали критике за нарушения права на частную жизнь.
Глава ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков
5 декабря 2023, 20:31