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В Нью-Йорке умер мужчина, поджегший себя возле здания суда

В Нью-Йорке умер мужчина, поджегший себя возле здания суда - РИА Новости, 20.04.2024

В Нью-Йорке умер мужчина, поджегший себя возле здания суда

Мужчина, поджегший себя возле здания суда в Нью-Йорке, где проходят слушания по одному из дел против экс-президента США Дональда Трампа, умер, сообщает газета... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T09:02

2024-04-20T09:02

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мужчина, поджегший себя возле здания суда в Нью-Йорке, где проходят слушания по одному из дел против экс-президента США Дональда Трампа, умер, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию. Ранее комиссар пожарной службы Нью-Йорка Лора Кавана сообщила, что Макс Аззарелло, поджегший себя возле здания суда в Нью-Йорке, выжил, но находится в критическом состоянии. "Макс Аззарелло умер через несколько часов после того, как поджег себя", - говорится в сообщении издания со ссылкой на полицию. По данным издания, мужчине было 37 лет. Ранее представитель полиции отметил, что мужчина - житель Флориды. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.

https://ria.ru/20231202/tramp-1913287075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), сша, флорида, дональд трамп, президентские выборы в сша