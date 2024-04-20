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В Нью-Йорке умер мужчина, поджегший себя возле здания суда - РИА Новости, 20.04.2024
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09:02 20.04.2024 (обновлено: 09:07 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/ssha-1941192707.html
В Нью-Йорке умер мужчина, поджегший себя возле здания суда
В Нью-Йорке умер мужчина, поджегший себя возле здания суда - РИА Новости, 20.04.2024
В Нью-Йорке умер мужчина, поджегший себя возле здания суда
Мужчина, поджегший себя возле здания суда в Нью-Йорке, где проходят слушания по одному из дел против экс-президента США Дональда Трампа, умер, сообщает газета... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:02
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мужчина, поджегший себя возле здания суда в Нью-Йорке, где проходят слушания по одному из дел против экс-президента США Дональда Трампа, умер, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию. Ранее комиссар пожарной службы Нью-Йорка Лора Кавана сообщила, что Макс Аззарелло, поджегший себя возле здания суда в Нью-Йорке, выжил, но находится в критическом состоянии. "Макс Аззарелло умер через несколько часов после того, как поджег себя", - говорится в сообщении издания со ссылкой на полицию. По данным издания, мужчине было 37 лет. Ранее представитель полиции отметил, что мужчина - житель Флориды. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
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в мире, нью-йорк (город), сша, флорида, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, Нью-Йорк (город), США, Флорида, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
В Нью-Йорке умер мужчина, поджегший себя возле здания суда

NYP: в США умер мужчина, поджегший себя у суда, где идет процесс над Трампом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на вечерний Манхэттен
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мужчина, поджегший себя возле здания суда в Нью-Йорке, где проходят слушания по одному из дел против экс-президента США Дональда Трампа, умер, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию.
Ранее комиссар пожарной службы Нью-Йорка Лора Кавана сообщила, что Макс Аззарелло, поджегший себя возле здания суда в Нью-Йорке, выжил, но находится в критическом состоянии.
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"Макс Аззарелло умер через несколько часов после того, как поджег себя", - говорится в сообщении издания со ссылкой на полицию.
По данным издания, мужчине было 37 лет.
Ранее представитель полиции отметил, что мужчина - житель Флориды.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
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