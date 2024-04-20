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Пентагон открестился от причастности к ударам по Ираку - РИА Новости, 20.04.2024
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03:24 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/ssha-1941178531.html
Пентагон открестился от причастности к ударам по Ираку
Пентагон открестился от причастности к ударам по Ираку - РИА Новости, 20.04.2024
Пентагон открестился от причастности к ударам по Ираку
Центральное командование вооруженных сил США на фоне сообщений о взрыве на военной базе в провинции Бабиль в Ираке открестилось от того, что американские... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T03:24
2024-04-20T03:24
в мире
сша
бабиль
ирак
аль-хашд аш-шааби
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США на фоне сообщений о взрыве на военной базе в провинции Бабиль в Ираке открестилось от того, что американские военные каким-либо образом причастны к сегодняшним ударам по территории страны. Ранее источник в иракской службе безопасности сообщил РИА Новости о взрыве на военной базе Кальсу к югу от Багдада в иракской провинции Бабиль. По сведениям телеканала Al Arabiya, при взрыве погиб один человек, двое получили ранения. По данным социальных сетей шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", на базу, на которой располагаются силы ополчения, иракской армии и федеральной полиции, был совершен авианалет, в результате которого пострадали два человека. "США сегодня не наносили авиаударов по Ираку", - утверждает командование в соцсети Х. Там же заверили, что информация о том, что США сегодня нанесли удары по Ираку "не соответствует действительности".
https://ria.ru/20240420/izrail-1941175785.html
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в мире, сша, бабиль, ирак, аль-хашд аш-шааби
В мире, США, Бабиль, Ирак, Аль-Хашд аш-Шааби
Пентагон открестился от причастности к ударам по Ираку

США на фоне сообщений о взрывах в Ираке открестились от причастности к ним

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США на фоне сообщений о взрыве на военной базе в провинции Бабиль в Ираке открестилось от того, что американские военные каким-либо образом причастны к сегодняшним ударам по территории страны.
Ранее источник в иракской службе безопасности сообщил РИА Новости о взрыве на военной базе Кальсу к югу от Багдада в иракской провинции Бабиль. По сведениям телеканала Al Arabiya, при взрыве погиб один человек, двое получили ранения. По данным социальных сетей шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", на базу, на которой располагаются силы ополчения, иракской армии и федеральной полиции, был совершен авианалет, в результате которого пострадали два человека.
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Израиль просит у США больше снарядов и военных машин, сообщили СМИ
Вчера, 02:12
"США сегодня не наносили авиаударов по Ираку", - утверждает командование в соцсети Х.
Там же заверили, что информация о том, что США сегодня нанесли удары по Ираку "не соответствует действительности".
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В миреСШАБабильИракАль-Хашд аш-Шааби
 
 
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