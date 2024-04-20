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Пентагон открестился от причастности к ударам по Ираку
Пентагон открестился от причастности к ударам по Ираку - РИА Новости, 20.04.2024
Пентагон открестился от причастности к ударам по Ираку
Центральное командование вооруженных сил США на фоне сообщений о взрыве на военной базе в провинции Бабиль в Ираке открестилось от того, что американские... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T03:24
2024-04-20T03:24
2024-04-20T03:24
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США на фоне сообщений о взрыве на военной базе в провинции Бабиль в Ираке открестилось от того, что американские военные каким-либо образом причастны к сегодняшним ударам по территории страны. Ранее источник в иракской службе безопасности сообщил РИА Новости о взрыве на военной базе Кальсу к югу от Багдада в иракской провинции Бабиль. По сведениям телеканала Al Arabiya, при взрыве погиб один человек, двое получили ранения. По данным социальных сетей шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", на базу, на которой располагаются силы ополчения, иракской армии и федеральной полиции, был совершен авианалет, в результате которого пострадали два человека. "США сегодня не наносили авиаударов по Ираку", - утверждает командование в соцсети Х. Там же заверили, что информация о том, что США сегодня нанесли удары по Ираку "не соответствует действительности".
https://ria.ru/20240420/izrail-1941175785.html
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в мире, сша, бабиль, ирак, аль-хашд аш-шааби
В мире, США, Бабиль, Ирак, Аль-Хашд аш-Шааби
Пентагон открестился от причастности к ударам по Ираку
США на фоне сообщений о взрывах в Ираке открестились от причастности к ним