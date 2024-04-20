https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html
США решают, давать ли Украине гробовые деньги
США решают, давать ли Украине гробовые деньги - РИА Новости, 20.04.2024
США решают, давать ли Украине гробовые деньги
Прошло больше семи месяцев с тех пор, как Джо Байден впервые попросил американских конгрессменов дать Незалежной шестьдесят миллиардов долларов. Некоторые за... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:00
2024-04-20T08:00
2024-04-20T08:02
аналитика
украина
сша
майк джонсон
джо байден
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941136607_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_7227546e198eec1fe42517cf657f85af.jpg
Прошло больше семи месяцев с тех пор, как Джо Байден впервые попросил американских конгрессменов дать Незалежной шестьдесят миллиардов долларов. Некоторые за такой срок родить успевают. И вот свершилось — сегодня этот законопроект будет поставлен на голосование в конгрессе США.За это время произошло многое. Российская армия продвигается по всей линии боевого соприкосновения. Вэсэушники массово сдаются в плен. Эвакуируется Харьковская область. Высшие чины киевской администрации покидают свои посты и сваливают в закат.И самое главное, на той стороне потеряли кураж. Никуда не денешься, мы один народ — и мы очень хорошо тут чувствуем, как надломилась Украина. Как забегали глазки у ведущих спикеров, как растеклось по стране гибельное предчувствие поражения.Этому эпохальному разочарованию много способствовал невзрачный бюрократ с бровями домиком и в очочках а-ля Киссинджер. Именно спикер конгресса США Майк Джонсон делал все, чтобы законопроект о помощи Украине так и не дошел до голосования. Это понятно — на пост его протолкнули республиканцы-трамписты именно с тем, чтобы он блокировал инициативы Демпартии.По свидетельству хорошо осведомленного издания Politico, помощники Байдена полгода в кулуарах ухаживали за Джонсоном, обещая ему то и это. Джонсон манежился: согласившись на обсуждение законопроекта, он рискует своим постом. Рассерженные на него однопартийцы уже готовы его снести, а в очередь на его должность выстроились самые отъявленные трамписты во главе с неистовой Марджори Тейлор Грин.В пакете законопроектов на субботу — помощь Израилю, Тайваню и Украине, конфискация замороженных российских активов, отдельным законопроектом идет финансирование южной границы США.Исход голосования неясен. У республиканцев в конгрессе большинство, однако демократы уверяют, что уговорили многих из них поддержать байденовский проект. В то же время внутриреспубликанская фракция трампистов собирается голосовать только за помощь Израилю — и энергично вербует себе сторонников.Даже если закон о помощи Украине примут, толку от него будет как от козла молока. Уже официально — устами министра обороны США — объявлено, что 50 из 60 миллиардов долларов останутся в США. Они пойдут на закупку американских вооружений и зарплаты американским специалистам. Остальное прилипнет к потным ручонкам киевских. Забавно, что только на присмотр за тем, чтобы деньги не разворовали, американцы выделили целых 26 миллионов долларов. Наивные люди.Еще хуже, что все эти бодания с матпомощью предельно наглядно показали инструментальный подход Вашингтона к Незалежной. Уж очень хорошо видно, что горизонт планирования в Вашингтоне — несколько месяцев. Демократы надеются, что киевский режим не рухнет до ноября, это они быстренько выдадут за победу и попытаются въехать на ней в Белый дом.Именно об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Отметив, что "существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года", он же волновался не за украинцев. Он волновался исключительно за ноябрьские выборы в США. Что там будет с его прокси-казаками после выборов, его решительно не интересует.Весь мир видел, что Вашингтон собирается Украину поматросить и бросить. Отказывались это видеть только сами украинцы. Но постепенно стало доходить и до них.Отсюда — предельная деморализация, отчаяние, злость. "Разочарование сделало всех украинцев — от солдат, роющих окопы, до министров, управляющих страной, — усталыми и раздраженными, — констатирует корреспондент европейского издания Politico. — Путин никогда еще не был так близок к своей цели… Украина на пути к поражению". Да-да, мы хорошо видим эти подвижки у наших небратьев. Уже нет культа вокруг американской техники, хотя она все еще идет на Украину. Давным-давно очереди в военкоматы сменились толпами бегущих за границу мужчин. Прячутся в багажниках, переодеваются в женское, вплавь — на кругах и в нарукавниках — штурмуют реки, даже в лютый мороз. Счет трупов, выловленных пограничниками, неуклонно растет: "Тятя, тятя, наши сети…"Разочарование, обида и злость украинцев на Запад — это долгоиграющий, на десятилетия вперед тренд. Его невозможно развернуть вспять даже миллиардами долларов. Бывшая УССР поплыла, она сейчас как боксер в состоянии грогги — еле стоит на ногах и ничего не соображает. Любой пропущенный удар может стать для нее роковым.Принято считать, что американская беспринципность — это их суперсила. Она позволяет действовать на предельных скоростях: разжигать кризисы, обещать свои подопечным золотые горы, потом их стремительно бросать, бесконечно обманывать, вечно придумывать новые планы, а когда что-то идет не по плану, быстренько сматываться с поля боя. Противники просто не поспевают за ними.На самом деле, наперсточники всегда проигрывают тем, кто играет вдолгую. Все последние десять лет мелкие обманы неуклонно ухудшали позиции наших контрагентов и усиливали Россию. Перефразируя Черчилля, ребята получали позор и поражение в одном флаконе.Проплаченный американцами путч 2014 года в Киеве дал шанс России вернуть себе Крым. Обман с Минскими соглашениями позволил нам подготовиться и нарастить экономическую мощь так, что мы в массе своей даже не заметили санкций, которые гарантированно прикончили бы любую другую страну.Срыв стамбульских соглашений? Что ж, мы перетерпели трудные времена и опять двинулись вперед. Как результат — в Россию вернулись ее исторические земли. Мы приросли огромными регионами, обеспечивавшими когда-то своей промышленностью до четверти украинского ВВП.И вот так у них все. Хорошо, что наконец-то это стало доходить до украинцев — авось меньше смертей будет стоить неизбежное поражение Украины.
https://ria.ru/20240411/kemeron-1939234388.html
https://ria.ru/20240410/senator-1939202199.html
https://ria.ru/20240410/dannye-1939057609.html
https://ria.ru/20240409/ssha-1938938322.html
https://ria.ru/20240412/nogradi-1939502662.html
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938348458.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, украина, сша, майк джонсон, джо байден, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
Аналитика, Украина, США, Майк Джонсон, Джо Байден, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Прошло больше семи месяцев с тех пор, как Джо Байден впервые попросил американских конгрессменов дать Незалежной шестьдесят миллиардов долларов. Некоторые за такой срок родить успевают. И вот свершилось — сегодня этот законопроект будет поставлен на голосование в конгрессе США.
За это время произошло многое. Российская армия продвигается по всей линии боевого соприкосновения. Вэсэушники массово сдаются в плен. Эвакуируется Харьковская область
. Высшие чины киевской администрации покидают свои посты и сваливают в закат.
И самое главное, на той стороне потеряли кураж. Никуда не денешься, мы один народ — и мы очень хорошо тут чувствуем, как надломилась Украина. Как забегали глазки у ведущих спикеров, как растеклось по стране гибельное предчувствие поражения.
Этому эпохальному разочарованию много способствовал невзрачный бюрократ с бровями домиком и в очочках а-ля Киссинджер. Именно спикер конгресса США Майк Джонсон
делал все, чтобы законопроект о помощи Украине так и не дошел до голосования. Это понятно — на пост его протолкнули республиканцы-трамписты именно с тем, чтобы он блокировал инициативы Демпартии.
По свидетельству хорошо осведомленного издания Politico
, помощники Байдена полгода в кулуарах ухаживали
за Джонсоном, обещая ему то и это. Джонсон манежился: согласившись на обсуждение законопроекта, он рискует своим постом. Рассерженные на него однопартийцы уже готовы его снести, а в очередь на его должность выстроились самые отъявленные трамписты во главе с неистовой Марджори Тейлор Грин.
В пакете законопроектов на субботу — помощь Израилю
, Тайваню
и Украине, конфискация замороженных российских активов, отдельным законопроектом идет финансирование южной границы США.
Исход голосования неясен. У республиканцев в конгрессе большинство, однако демократы уверяют, что уговорили многих из них поддержать байденовский проект. В то же время внутриреспубликанская фракция трампистов собирается голосовать только за помощь Израилю — и энергично вербует себе сторонников.
Даже если закон о помощи Украине примут, толку от него будет как от козла молока. Уже официально — устами министра обороны США — объявлено, что 50 из 60 миллиардов долларов останутся в США. Они пойдут на закупку американских вооружений и зарплаты американским специалистам. Остальное прилипнет к потным ручонкам киевских. Забавно, что только на присмотр за тем, чтобы деньги не разворовали, американцы выделили целых 26 миллионов долларов. Наивные люди.
Еще хуже, что все эти бодания с матпомощью предельно наглядно показали инструментальный подход Вашингтона к Незалежной. Уж очень хорошо видно, что горизонт планирования в Вашингтоне — несколько месяцев. Демократы надеются, что киевский режим не рухнет до ноября, это они быстренько выдадут за победу и попытаются въехать на ней в Белый дом.
Именно об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс
. Отметив, что "существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года", он же волновался не за украинцев. Он волновался исключительно за ноябрьские выборы в США. Что там будет с его прокси-казаками после выборов, его решительно не интересует.
Весь мир видел, что Вашингтон собирается Украину поматросить и бросить. Отказывались это видеть только сами украинцы. Но постепенно стало доходить и до них.
Отсюда — предельная деморализация, отчаяние, злость. "Разочарование сделало всех украинцев — от солдат, роющих окопы, до министров, управляющих страной, — усталыми и раздраженными, — констатирует
корреспондент европейского издания Politico. — Путин никогда еще не был так близок к своей цели… Украина на пути к поражению".
Да-да, мы хорошо видим эти подвижки у наших небратьев. Уже нет культа вокруг американской техники, хотя она все еще идет на Украину. Давным-давно очереди в военкоматы сменились толпами бегущих за границу мужчин. Прячутся в багажниках, переодеваются в женское, вплавь — на кругах и в нарукавниках — штурмуют реки, даже в лютый мороз. Счет трупов, выловленных пограничниками, неуклонно растет: "Тятя, тятя, наши сети…"
Разочарование, обида и злость украинцев на Запад — это долгоиграющий, на десятилетия вперед тренд. Его невозможно развернуть вспять даже миллиардами долларов. Бывшая УССР поплыла, она сейчас как боксер в состоянии грогги — еле стоит на ногах и ничего не соображает. Любой пропущенный удар может стать для нее роковым.
Принято считать, что американская беспринципность — это их суперсила. Она позволяет действовать на предельных скоростях: разжигать кризисы, обещать свои подопечным золотые горы, потом их стремительно бросать, бесконечно обманывать, вечно придумывать новые планы, а когда что-то идет не по плану, быстренько сматываться с поля боя. Противники просто не поспевают за ними.
На самом деле, наперсточники всегда проигрывают тем, кто играет вдолгую. Все последние десять лет мелкие обманы неуклонно ухудшали позиции наших контрагентов и усиливали Россию
. Перефразируя Черчилля, ребята получали позор и поражение в одном флаконе.
Проплаченный американцами путч 2014 года в Киеве
дал шанс России вернуть себе Крым. Обман с Минскими соглашениями позволил нам подготовиться и нарастить экономическую мощь так, что мы в массе своей даже не заметили санкций, которые гарантированно прикончили бы любую другую страну.
Срыв стамбульских соглашений? Что ж, мы перетерпели трудные времена и опять двинулись вперед. Как результат — в Россию вернулись ее исторические земли. Мы приросли огромными регионами, обеспечивавшими когда-то своей промышленностью до четверти украинского ВВП.
И вот так у них все. Хорошо, что наконец-то это стало доходить до украинцев — авось меньше смертей будет стоить неизбежное поражение Украины.