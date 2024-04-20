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США решают, давать ли Украине гробовые деньги

США решают, давать ли Украине гробовые деньги - РИА Новости, 20.04.2024

США решают, давать ли Украине гробовые деньги

Прошло больше семи месяцев с тех пор, как Джо Байден впервые попросил американских конгрессменов дать Незалежной шестьдесят миллиардов долларов. Некоторые за... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:00

2024-04-20T08:00

2024-04-20T08:02

аналитика

украина

сша

майк джонсон

джо байден

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

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Прошло больше семи месяцев с тех пор, как Джо Байден впервые попросил американских конгрессменов дать Незалежной шестьдесят миллиардов долларов. Некоторые за такой срок родить успевают. И вот свершилось — сегодня этот законопроект будет поставлен на голосование в конгрессе США.За это время произошло многое. Российская армия продвигается по всей линии боевого соприкосновения. Вэсэушники массово сдаются в плен. Эвакуируется Харьковская область. Высшие чины киевской администрации покидают свои посты и сваливают в закат.И самое главное, на той стороне потеряли кураж. Никуда не денешься, мы один народ — и мы очень хорошо тут чувствуем, как надломилась Украина. Как забегали глазки у ведущих спикеров, как растеклось по стране гибельное предчувствие поражения.Этому эпохальному разочарованию много способствовал невзрачный бюрократ с бровями домиком и в очочках а-ля Киссинджер. Именно спикер конгресса США Майк Джонсон делал все, чтобы законопроект о помощи Украине так и не дошел до голосования. Это понятно — на пост его протолкнули республиканцы-трамписты именно с тем, чтобы он блокировал инициативы Демпартии.По свидетельству хорошо осведомленного издания Politico, помощники Байдена полгода в кулуарах ухаживали за Джонсоном, обещая ему то и это. Джонсон манежился: согласившись на обсуждение законопроекта, он рискует своим постом. Рассерженные на него однопартийцы уже готовы его снести, а в очередь на его должность выстроились самые отъявленные трамписты во главе с неистовой Марджори Тейлор Грин.В пакете законопроектов на субботу — помощь Израилю, Тайваню и Украине, конфискация замороженных российских активов, отдельным законопроектом идет финансирование южной границы США.Исход голосования неясен. У республиканцев в конгрессе большинство, однако демократы уверяют, что уговорили многих из них поддержать байденовский проект. В то же время внутриреспубликанская фракция трампистов собирается голосовать только за помощь Израилю — и энергично вербует себе сторонников.Даже если закон о помощи Украине примут, толку от него будет как от козла молока. Уже официально — устами министра обороны США — объявлено, что 50 из 60 миллиардов долларов останутся в США. Они пойдут на закупку американских вооружений и зарплаты американским специалистам. Остальное прилипнет к потным ручонкам киевских. Забавно, что только на присмотр за тем, чтобы деньги не разворовали, американцы выделили целых 26 миллионов долларов. Наивные люди.Еще хуже, что все эти бодания с матпомощью предельно наглядно показали инструментальный подход Вашингтона к Незалежной. Уж очень хорошо видно, что горизонт планирования в Вашингтоне — несколько месяцев. Демократы надеются, что киевский режим не рухнет до ноября, это они быстренько выдадут за победу и попытаются въехать на ней в Белый дом.Именно об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Отметив, что "существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года", он же волновался не за украинцев. Он волновался исключительно за ноябрьские выборы в США. Что там будет с его прокси-казаками после выборов, его решительно не интересует.Весь мир видел, что Вашингтон собирается Украину поматросить и бросить. Отказывались это видеть только сами украинцы. Но постепенно стало доходить и до них.Отсюда — предельная деморализация, отчаяние, злость. "Разочарование сделало всех украинцев — от солдат, роющих окопы, до министров, управляющих страной, — усталыми и раздраженными, — констатирует корреспондент европейского издания Politico. — Путин никогда еще не был так близок к своей цели… Украина на пути к поражению". Да-да, мы хорошо видим эти подвижки у наших небратьев. Уже нет культа вокруг американской техники, хотя она все еще идет на Украину. Давным-давно очереди в военкоматы сменились толпами бегущих за границу мужчин. Прячутся в багажниках, переодеваются в женское, вплавь — на кругах и в нарукавниках — штурмуют реки, даже в лютый мороз. Счет трупов, выловленных пограничниками, неуклонно растет: "Тятя, тятя, наши сети…"Разочарование, обида и злость украинцев на Запад — это долгоиграющий, на десятилетия вперед тренд. Его невозможно развернуть вспять даже миллиардами долларов. Бывшая УССР поплыла, она сейчас как боксер в состоянии грогги — еле стоит на ногах и ничего не соображает. Любой пропущенный удар может стать для нее роковым.Принято считать, что американская беспринципность — это их суперсила. Она позволяет действовать на предельных скоростях: разжигать кризисы, обещать свои подопечным золотые горы, потом их стремительно бросать, бесконечно обманывать, вечно придумывать новые планы, а когда что-то идет не по плану, быстренько сматываться с поля боя. Противники просто не поспевают за ними.На самом деле, наперсточники всегда проигрывают тем, кто играет вдолгую. Все последние десять лет мелкие обманы неуклонно ухудшали позиции наших контрагентов и усиливали Россию. Перефразируя Черчилля, ребята получали позор и поражение в одном флаконе.Проплаченный американцами путч 2014 года в Киеве дал шанс России вернуть себе Крым. Обман с Минскими соглашениями позволил нам подготовиться и нарастить экономическую мощь так, что мы в массе своей даже не заметили санкций, которые гарантированно прикончили бы любую другую страну.Срыв стамбульских соглашений? Что ж, мы перетерпели трудные времена и опять двинулись вперед. Как результат — в Россию вернулись ее исторические земли. Мы приросли огромными регионами, обеспечивавшими когда-то своей промышленностью до четверти украинского ВВП.И вот так у них все. Хорошо, что наконец-то это стало доходить до украинцев — авось меньше смертей будет стоить неизбежное поражение Украины.

https://ria.ru/20240411/kemeron-1939234388.html

https://ria.ru/20240410/senator-1939202199.html

https://ria.ru/20240410/dannye-1939057609.html

https://ria.ru/20240409/ssha-1938938322.html

https://ria.ru/20240412/nogradi-1939502662.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938348458.html

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аналитика, украина, сша, майк джонсон, джо байден, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)