https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941225532.html
ПВО сбила украинский Су-25
ПВО сбила украинский Су-25 - РИА Новости, 20.04.2024
ПВО сбила украинский Су-25
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 213 беспилотников и 5 авиабомб Hammer, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:40
2024-04-20T13:40
2024-04-20T14:24
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 213 беспилотников и 5 авиабомб Hammer, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 591 украинский военный самолет, 270 вертолетов, 22 095 беспилотных летательных аппаратов, 506 зенитных ракетных комплексов, 15 812 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21 183 единицы специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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су-25, украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Су-25, Украина, Россия, Безопасность
ПВО сбила украинский Су-25
Минобороны: ПВО сбила украинский самолет Су-25
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 213 беспилотников и 5 авиабомб Hammer, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины
, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 591 украинский военный самолет, 270 вертолетов, 22 095 беспилотных летательных аппаратов, 506 зенитных ракетных комплексов, 15 812 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21 183 единицы специальной военной автомобильной техники.