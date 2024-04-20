Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила украинский Су-25 - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 20.04.2024 (обновлено: 14:24 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941225532.html
ПВО сбила украинский Су-25
ПВО сбила украинский Су-25 - РИА Новости, 20.04.2024
ПВО сбила украинский Су-25
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 213 беспилотников и 5 авиабомб Hammer, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:40
2024-04-20T14:24
специальная военная операция на украине
су-25
украина
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883117907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_942ddf0f528a251e1caa71019b8c1c37.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 213 беспилотников и 5 авиабомб Hammer, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 591 украинский военный самолет, 270 вертолетов, 22 095 беспилотных летательных аппаратов, 506 зенитных ракетных комплексов, 15 812 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21 183 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883117907_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_073e174044a3f5f90b88bd334974f9d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
су-25, украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Су-25, Украина, Россия, Безопасность
ПВО сбила украинский Су-25

Минобороны: ПВО сбила украинский самолет Су-25

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 213 беспилотников и 5 авиабомб Hammer, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 591 украинский военный самолет, 270 вертолетов, 22 095 беспилотных летательных аппаратов, 506 зенитных ракетных комплексов, 15 812 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21 183 единицы специальной военной автомобильной техники.
Изображение сгенерировано ИИ
США решают, давать ли Украине гробовые деньги
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСу-25УкраинаРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала