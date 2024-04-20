https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941225532.html

ПВО сбила украинский Су-25

ПВО сбила украинский Су-25 - РИА Новости, 20.04.2024

ПВО сбила украинский Су-25

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 213 беспилотников и 5 авиабомб Hammer, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:40

2024-04-20T13:40

2024-04-20T14:24

специальная военная операция на украине

су-25

украина

россия

безопасность

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 213 беспилотников и 5 авиабомб Hammer, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 591 украинский военный самолет, 270 вертолетов, 22 095 беспилотных летательных аппаратов, 506 зенитных ракетных комплексов, 15 812 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21 183 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

су-25, украина, россия, безопасность