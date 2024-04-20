https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941183553.html

Французский эксперт назвал лучший способ решения конфликта на Украине

Французский эксперт назвал лучший способ решения конфликта на Украине - РИА Новости, 20.04.2024

Французский эксперт назвал лучший способ решения конфликта на Украине

Отсутствие поставок западного оружия и полная капитуляция киевского режима были бы лучшим решением конфликта на Украине, заявил РИА Новости французский эксперт... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T07:04

2024-04-20T07:04

2024-04-20T07:20

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Отсутствие поставок западного оружия и полная капитуляция киевского режима были бы лучшим решением конфликта на Украине, заявил РИА Новости французский эксперт Сириль де Латтр. "Если бы Запад прислушался к России, мы, конечно, не были бы там, где находимся сегодня. Однако этого не произошло. Русские не отступят, и они правы, не отступая. Так что единственный путь решения проблемы - добиться полной капитуляции Украины", - сказал де Латтр. По его мнению, если бы Запад действительно хотел помочь Украине, первое, что нужно было бы сделать, - это прекратить предоставлять оружие, деньги, боеприпасы. "Это позволило бы разрешить конфликт гораздо быстрее. А если бы Запад начиная с 2014 года прислушивался к требованиям России по безопасности, этого конфликта бы не было", - подчеркнул эксперт. Де Латтр считает, что Евросоюз очень много теряет из-за этого кризиса, но несмотря на это продолжает политику, навязанную США. "В мирном варианте Украина для Европы выступала бы в роли торгового посредника между Европейским союзом и Россией… В конечном итоге Россия все равно получит то, что хочет. Это ясно. Украина не может быть ничем иным, как буферной зоной между Востоком и Западом", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240420/konflikt-1941181115.html

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в мире, украина, россия, сша