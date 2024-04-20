https://ria.ru/20240420/sobaka-1941182533.html

В Иркутской области сосед застрелил спасенную после ДТП собаку

В Иркутской области сосед застрелил спасенную после ДТП собаку - РИА Новости, 20.04.2024

В Иркутской области сосед застрелил спасенную после ДТП собаку

Мужчина застрелил собаку в Иркутском районе на территории частного домовладения, проводится проверка, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T06:23

2024-04-20T06:23

2024-04-20T07:56

происшествия

иркутский район

иркутская область

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ИРКУТСК, 20 апр - РИА Новости. Мужчина застрелил собаку в Иркутском районе на территории частного домовладения, проводится проверка, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Жители одного из поселков сообщили в полицию о звуках, похожих на выстрелы. Также в населенном пункте, откуда поступил сигнал, нашли труп собаки."Хозяин домовладения, использовавший оружие, пояснил полицейским, что собака, забежавшая на территорию его участка, задавила около двух десятков кур и напугала его внучку, гулявшую по территории. Трупы кур действительно были обнаружены на участке. Версия мужчины проверяется", — говорится в сообщении. Позднее в социальных сетях хозяйка собаки, которую звали Йосей, рассказала, что несколько лет назад подобрала животное на улице после того, как собаку сбила машина, затем вылечила и потом путешествовала вместе с ней, рассказывая об этом в своем блоге. В частности, издание Readovka сообщило в своем Telegram-канале, что "любимицу соцсетей, маленькую собачку Йосю застрелил неадекват... когда хозяйка питомца Антонина отвлеклась, а ее любимая дворняжка убежала".Согласно сообщению ГУМВД, за стрельбу в неотведенном месте на хозяина земельного участка, куда забежала собака, составлен административный протокол. У мужчины изъяли две единицы огнестрельного оружия, которым он владел на законных основаниях.

https://ria.ru/20240418/sobaki-1940795798.html

https://ria.ru/20231210/sobaka-1914926744.html

иркутский район

иркутская область

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происшествия, иркутский район, иркутская область