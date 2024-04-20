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При падении обломков сбитого БПЛА в Смоленской области загорелся объект ТЭК
При падении обломков сбитого БПЛА в Смоленской области загорелся объект ТЭК - РИА Новости, 20.04.2024
При падении обломков сбитого БПЛА в Смоленской области загорелся объект ТЭК
Атаку беспилотников пресекли в Смоленской области, из-за падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T03:43
2024-04-20T03:43
2024-04-20T03:53
смоленская область
происшествия
специальная военная операция на украине
василий анохин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Атаку беспилотников пресекли в Смоленской области, из-за падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин."Сегодня около двух часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами", — написал он.На месте работают расчеты МЧС.Ранее в ночь на субботу в результате взрыва БПЛА получила повреждения энергетическая инфраструктура в Малоярославецком районе Калужской области.Поздно вечером в пятницу силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, при падении одного из них загорелся объект энергетической инфраструктуры. В результате никто не пострадал, разрушений также нет.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
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смоленская область, происшествия, василий анохин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Смоленская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Василий Анохин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При падении обломков сбитого БПЛА в Смоленской области загорелся объект ТЭК
Глава Смоленской области Анохин: при падении обломков БПЛА загорелся объект ТЭК