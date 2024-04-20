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КНДР провела пуск новой зенитной ракеты - РИА Новости, 20.04.2024
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00:28 20.04.2024 (обновлено: 02:35 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/smi-1941171227.html
КНДР провела пуск новой зенитной ракеты
КНДР провела пуск новой зенитной ракеты - РИА Новости, 20.04.2024
КНДР провела пуск новой зенитной ракеты
КНДР совершила испытание боеголовки крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3" и пробный пуск новой зенитной ракеты "Пельджи-1-2", передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T00:28
2024-04-20T02:35
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. КНДР совершила испытание боеголовки крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3" и пробный пуск новой зенитной ракеты "Пельджи-1-2", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК)."Управление ракетной техники КНДР провело испытание мощности сверхбольшой боеголовки, предназначенной для стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3", и испытательный запуск зенитной ракеты нового типа "Пельджи-1-2", - говорится в сообщении.Как отмечается, оба испытания были частью регулярной деятельности администрации и связанных с ней оборонных научных институтов.
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кндр (северная корея), в мире
КНДР (Северная Корея), В мире
КНДР провела пуск новой зенитной ракеты

КНДР провела пробный запуск новой зенитной ракеты "Пельджи-1-2"

© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / David Guttenfelder
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. КНДР совершила испытание боеголовки крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3" и пробный пуск новой зенитной ракеты "Пельджи-1-2", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"Управление ракетной техники КНДР провело испытание мощности сверхбольшой боеголовки, предназначенной для стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3", и испытательный запуск зенитной ракеты нового типа "Пельджи-1-2", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, оба испытания были частью регулярной деятельности администрации и связанных с ней оборонных научных институтов.
 
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