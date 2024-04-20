https://ria.ru/20240420/smi-1941171227.html

КНДР провела пуск новой зенитной ракеты

КНДР провела пуск новой зенитной ракеты - РИА Новости, 20.04.2024

КНДР провела пуск новой зенитной ракеты

КНДР совершила испытание боеголовки крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3" и пробный пуск новой зенитной ракеты "Пельджи-1-2", передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T00:28

2024-04-20T00:28

2024-04-20T02:35

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в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. КНДР совершила испытание боеголовки крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3" и пробный пуск новой зенитной ракеты "Пельджи-1-2", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК)."Управление ракетной техники КНДР провело испытание мощности сверхбольшой боеголовки, предназначенной для стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3", и испытательный запуск зенитной ракеты нового типа "Пельджи-1-2", - говорится в сообщении.Как отмечается, оба испытания были частью регулярной деятельности администрации и связанных с ней оборонных научных институтов.

https://ria.ru/20240403/raketa-1937699589.html

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кндр (северная корея), в мире