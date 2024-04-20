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Журналист Еремин погиб из-за прицельной атаки ВСУ, заявил СК
Журналист Еремин погиб из-за прицельной атаки ВСУ, заявил СК - РИА Новости, 20.04.2024
Журналист Еремин погиб из-за прицельной атаки ВСУ, заявил СК
Следователи установят всех причастных к гибели журналиста "Известий" Семена Еремина, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:09
2024-04-20T12:09
2024-04-20T17:27
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Следователи установят всех причастных к гибели журналиста "Известий" Семена Еремина, сообщил СК в Telegram-канале."Следователи СК установят всех лиц, причастных к гибели военного корреспондента в результате атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) на Запорожском направлении", — говорится в публикации.В Следственном комитете подчеркнули, что ВСУ целенаправленно атаковали российского корреспондента, когда он снимал репортаж.О гибели корреспондента "Известий" Семена Еремина стало известно в пятницу. Украинские военные сбросили с FPV-дрона взрывное устройство. Журналист получил ранение и впоследствии умер.Еремин работал в зоне СВО с февраля 2022 года, выпускал репортажи из Мариуполя и Марьинки.
https://ria.ru/20240420/eremin-1941205710.html
https://ria.ru/20240420/maslennikov-1941173823.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Журналист Еремин погиб из-за прицельной атаки ВСУ, заявил СК
СК намерен установить всех причастных к смерти военкора "Известий" Еремина