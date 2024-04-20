https://ria.ru/20240420/sk-1941213235.html

Журналист Еремин погиб из-за прицельной атаки ВСУ, заявил СК

Журналист Еремин погиб из-за прицельной атаки ВСУ, заявил СК - РИА Новости, 20.04.2024

Журналист Еремин погиб из-за прицельной атаки ВСУ, заявил СК

Следователи установят всех причастных к гибели журналиста "Известий" Семена Еремина, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:09

2024-04-20T12:09

2024-04-20T17:27

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

в мире

мариуполь

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Следователи установят всех причастных к гибели журналиста "Известий" Семена Еремина, сообщил СК в Telegram-канале."Следователи СК установят всех лиц, причастных к гибели военного корреспондента в результате атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) на Запорожском направлении", — говорится в публикации.В Следственном комитете подчеркнули, что ВСУ целенаправленно атаковали российского корреспондента, когда он снимал репортаж.О гибели корреспондента "Известий" Семена Еремина стало известно в пятницу. Украинские военные сбросили с FPV-дрона взрывное устройство. Журналист получил ранение и впоследствии умер.Еремин работал в зоне СВО с февраля 2022 года, выпускал репортажи из Мариуполя и Марьинки.

https://ria.ru/20240420/eremin-1941205710.html

https://ria.ru/20240420/maslennikov-1941173823.html

россия

мариуполь

украина

марьинка (днр)

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Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире, мариуполь, украина, марьинка (днр)