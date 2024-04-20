Рейтинг@Mail.ru
Журналист Еремин погиб из-за прицельной атаки ВСУ, заявил СК - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 20.04.2024 (обновлено: 17:27 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/sk-1941213235.html
Журналист Еремин погиб из-за прицельной атаки ВСУ, заявил СК
Журналист Еремин погиб из-за прицельной атаки ВСУ, заявил СК - РИА Новости, 20.04.2024
Журналист Еремин погиб из-за прицельной атаки ВСУ, заявил СК
Следователи установят всех причастных к гибели журналиста "Известий" Семена Еремина, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:09
2024-04-20T17:27
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
в мире
мариуполь
украина
марьинка (днр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941206555_0:163:558:476_1920x0_80_0_0_a5e693feaf758ced8c42b6418b3833dd.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Следователи установят всех причастных к гибели журналиста "Известий" Семена Еремина, сообщил СК в Telegram-канале."Следователи СК установят всех лиц, причастных к гибели военного корреспондента в результате атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) на Запорожском направлении", — говорится в публикации.В Следственном комитете подчеркнули, что ВСУ целенаправленно атаковали российского корреспондента, когда он снимал репортаж.О гибели корреспондента "Известий" Семена Еремина стало известно в пятницу. Украинские военные сбросили с FPV-дрона взрывное устройство. Журналист получил ранение и впоследствии умер.Еремин работал в зоне СВО с февраля 2022 года, выпускал репортажи из Мариуполя и Марьинки.
https://ria.ru/20240420/eremin-1941205710.html
https://ria.ru/20240420/maslennikov-1941173823.html
россия
мариуполь
украина
марьинка (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941206555_0:111:558:529_1920x0_80_0_0_886fed507a4aaf3282940a85314c5a1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире, мариуполь, украина, марьинка (днр)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, В мире, Мариуполь, Украина, Марьинка (ДНР)
Журналист Еремин погиб из-за прицельной атаки ВСУ, заявил СК

СК намерен установить всех причастных к смерти военкора "Известий" Еремина

Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент Известий Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Следователи установят всех причастных к гибели журналиста "Известий" Семена Еремина, сообщил СК в Telegram-канале.
"Следователи СК установят всех лиц, причастных к гибели военного корреспондента в результате атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) на Запорожском направлении", — говорится в публикации.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением
Вчера, 11:02
В Следственном комитете подчеркнули, что ВСУ целенаправленно атаковали российского корреспондента, когда он снимал репортаж.
О гибели корреспондента "Известий" Семена Еремина стало известно в пятницу. Украинские военные сбросили с FPV-дрона взрывное устройство. Журналист получил ранение и впоследствии умер.
Еремин работал в зоне СВО с февраля 2022 года, выпускал репортажи из Мариуполя и Марьинки.
Закрытие на реконструкцию здания, в котором расположена ОАО Редакция газеты Известия - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Коллега рассказал, каким был погибший в зоне СВО корреспондент Еремин
Вчера, 01:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныВ миреМариупольУкраинаМарьинка (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала